Acquista la tastiera da gaming ASUS ROG Falchion Ace 75 HE su Amazon e ottieni un copioso cashback

Inoltre, condividendo il codice con amici, è possibile ottenere anche dei premi aggiuntivi. Il periodo della promozione è attivo fino al 12 luglio 2026 , mentre la fase di riscatto del cashback sarà disponibile dal fino al 26 luglio 2026 . Acquista la tastiera tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto:

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare la tastiera da gaming ASUS ROG Falchion Ace 75 HE al prezzo finale di 220,99€ . Tramite l'iniziativa di ASUS è possibile ottenere un cashback di ben 50€ su questo prodotto. Come ottenerlo? Basterà registrare l'acquisto qui , poi, dopo la verifica che verrà effettuata da ASUS, verrà fornito un codice referral personale.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

La ASUS ROG Falchion Ace 75 HE è una tastiera da gaming progettata per offrire prestazioni elevate, precisione e una risposta immediata durante le sessioni competitive. Grazie alla frequenza di polling di 8000 Hz e a una latenza di soli 0,125 ms, ogni pressione dei tasti viene rilevata rapidamente. La tastiera integra gli switch magnetici regolabili ROG HFX V2X, che permettono di personalizzare il punto di attivazione.

Le funzioni Quick Trigger e Speed Tap Mode migliorano ulteriormente il controllo nei giochi FPS, garantendo reset immediati dei tasti e una gestione più precisa dei movimenti direzionali. Per un'esperienza più completa, la tastiera utilizza un sistema di smorzamento a sei strati, composto da tre livelli in PORON e tre in silicone, che riducono rumori ed echi.