"Friendslop" entra nel Collins Dictionary, ma la parola dell'anno 2026 è un'altra

Come saprete, i linguaggi continuano a mutare seguendo i cambiamenti della società. Nel corso degli ultimi anni non sono mancati neologismi provenienti dal mondo dei videogiochi. Anche quest'anno, il prestigioso Collins Dictionary ha inserito dei nuovi termini legati soprattutto allo slang della Gen Z e della Gen Alpha, tra i quali figura friendslop, una specie di nuovo genere videoludico. Purtroppo non è riuscito a conquistare il riconoscimento più importante: la parola dell'anno 2026 scelta dal dizionario è infatti mogging.