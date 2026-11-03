ASUS ROG Rapture GT-BN98: arriva il router WiFi 8 che costa quasi 1.000 euro

ASUS amplia la propria gamma di prodotti per il gaming con ROG Rapture GT-BN98, un router quad-band che introduce il supporto al WiFi 8 e promette una velocità complessiva fino a 25.000 Mbps. Il dispositivo è pensato per le reti domestiche con molti apparecchi collegati contemporaneamente, dove la velocità massima non è l'unico parametro importante e diventano fondamentali anche stabilità, latenza e gestione delle interferenze. Per affrontare queste esigenze, il nuovo modello combina tecnologie wireless di ultima generazione con strumenti software dedicati al controllo del traffico e all'ottimizzazione della connessione. La dotazione comprende inoltre porte Ethernet ad alta velocità e una suite di sicurezza per proteggere i dispositivi collegati alla rete.

WiFi 8 e gestione intelligente della connessione

La tecnologia WiFi 8 rappresenta uno degli elementi centrali del ROG Rapture GT-BN98. ASUS dichiara una banda complessiva fino a 25.000 Mbps e cita il supporto a nuove tecnologie come MCS rate, UEQM e NPCA. L'obiettivo non è soltanto aumentare la velocità di trasferimento, ma soprattutto mantenere prestazioni più costanti anche quando i dispositivi sono numerosi, si trovano a distanze differenti dal router o devono condividere la rete in condizioni di congestione.

Tra le funzioni software spicca Adaptive Quality of Experience, un sistema che distribuisce dinamicamente la larghezza di banda in base alle condizioni della rete e alle attività in corso. A differenza dei tradizionali sistemi QoS, basati su priorità e regole predefinite, il QoE adattivo dovrebbe modificare continuamente l'allocazione delle risorse per gestire il traffico generato da videogiochi, streaming e download. ASUS punta così a mantenere reattivo il gameplay anche quando altri dispositivi stanno utilizzando una parte consistente della connessione.

Un altro strumento è WiFi Insight, accessibile attraverso l'interfaccia web del router. La funzione analizza lo spettro wireless per individuare eventuali interferenze, mostra report sullo stato della rete e monitora gli eventi nell'arco delle 24 ore. Sulla base dei dati raccolti, il router può intervenire automaticamente sulla scelta dei canali, cercando di ridurre le interferenze e migliorare la qualità del segnale. L'interfaccia offre inoltre una rappresentazione delle condizioni della rete, utile per individuare eventuali problemi.

Per il gaming è previsto anche GTNet, un servizio di terze parti integrato nell'interfaccia web. Il sistema analizza latenza e congestione per individuare il percorso più affidabile verso i server di gioco, privilegiando la qualità della connessione rispetto alla semplice distanza geografica. L'intento è limitare i picchi di latenza e rendere più stabile il collegamento durante le sessioni online.

La connettività cablata comprende due porte Ethernet da 10 Gbps e quattro da 2,5 Gbps. Una dotazione pensata per collegare dispositivi ad alta velocità, workstation, sistemi NAS e PC da gaming, oltre a realizzare reti domestiche con più collegamenti cablati senza dipendere esclusivamente dal WiFi. Sul fronte della sicurezza è presente ASUS AiProtection, che integra il blocco di annunci e tracker, il filtro dei siti dannosi e il rilevamento e blocco dei dispositivi infetti. Le protezioni operano direttamente a livello di rete, interessando quindi i dispositivi collegati al router e non soltanto quelli sui quali è possibile installare un'applicazione dedicata.

ASUS ROG Rapture GT-BN98 arriverà sul mercato italiano nella prima metà di novembre al prezzo consigliato di 949 euro. Sarà distribuito attraverso rivenditori come Alex.it, Drako, Giaca, Giannone Computers e Next H&S, oltre che tramite gli ASUS Gold Store, i partner Powered by ASUS e gli altri principali rivenditori del marchio. Il router sarà proposto anche agli abbonati INTRED come opzione per una nuova offerta dedicata, il cui annuncio è previsto nella seconda metà di novembre. Si affiancherà alla proposta già disponibile con il router ROG STRIX GS-BE7200.