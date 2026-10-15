Big Walk non è uscito su Xbox perché sostiene il boicottaggio del movimento BDS contro Microsoft

Il team australiano House House, autore di Untitled Goose Game, ha spiegato pubblicamente perché Big Walk non è disponibile su Xbox Series X|S. In questo caso non si parla di problemi tecnici o di mancanza di tempo o risorse, bensì di una scelta precisa: lo studio ha deciso di boicottare Xbox in adesione al movimento BDS ("boicotta, disinvesti, sanziona"), che considera Microsoft e la divisione Xbox come "obiettivi prioritari" della campagna.

Per chi non lo sapesse, il BDS è un movimento internazionale che conta centinaia di migliaia di aderenti e simpatizzanti, composto da associazioni della società civile e politica palestinese. Il suo obiettivo dichiarato è esercitare pressione economica, culturale e istituzionale su Israele affinché, secondo il movimento, rispetti il diritto internazionale e i diritti dei palestinesi.

Tra le forme di mobilitazione c'è il boicottaggio di aziende, prodotti e istituzioni ritenute coinvolte nelle politiche israeliane. Microsoft, e di riflesso Xbox, è diventata un "obiettivo prioritario" nel 2025: il BDS accusa la compagnia di aver fornito tecnologie, in particolare servizi cloud Azure e infrastrutture IA, all'esercito israeliano.