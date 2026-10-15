Tattica SWAT e massimo realismo: Ready or Not per PC a metà prezzo su Instant Gaming

Se amate gli sparatutto tattici che richiedono metodo e coordinazione, Ready or Not per PC è protagonista di un'ottima promozione su Instant Gaming . Il negozio di key propone il titolo con un ribasso del 61% a schermo rispetto ai canonici 50 euro di listino, indicando una cifra netta di 19,29 euro. Trattandosi di un acquisto digitale per l'Italia, occorre sommare l'IVA al 22%: la spesa al saldo equivale a 23,53 euro. Il confronto con il prezzo base porta lo sconto reale a circa il 53%, traducendosi in un risparmio effettivo di 26,47 euro. Potete fare riferimento al link qui o al box in alto per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave.

Regole d'ingaggio, tensione e cooperazione: il gameplay di Ready or Not

In questo sparatutto in prima persona vestirete i panni del comandante di una squadra d'élite SWAT a Los Sueños, una metropoli degradata e teatro di crimini violenti. Il fulcro dell'esperienza risiede nell'estremo realismo operativo: non si tratta di avanzare sparando a vista, bensì di pianificare ogni breccia, controllare gli angoli ciechi, disarmare trappole e intimare la resa a sospetti e civili nel rispetto delle regole d'ingaggio. Il sistema balistico riproduce con precisione la penetrazione dei proiettili, il rinculo e l'impatto sui giubbotti antiproiettile, punendo severamente ogni mossa azzardata.

L'esperienza include una campagna per giocatore singolo con gestione psicologica degli agenti affidati all'intelligenza artificiale, ma trova la sua espressione ideale nella modalità cooperativa online fino a cinque giocatori. Prima di entrare in azione potrete personalizzare equipaggiamento, scudi antisommossa, cariche da sfondamento e visori per affrontare ogni scenario nel migliore dei modi. La chiave acquistata sblocca il titolo direttamente nella libreria Steam per PC Windows, garantendo anche il supporto al workshop per scaricare mappe ed elementi creati dalla community.