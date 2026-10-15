Galaxy S27 e S27+ non riceveranno upgrade alla fotocamera frontale, a differenza dei Pro e Ultra

I Galaxy S27 e S27+ potrebbero mantenere la fotocamera selfie introdotta nel 2023, a differenza dei modelli Pro e Ultra, che dovrebbero ricevere un nuovo sensore.

Continuano ad emergere indiscrezioni sui prossimi smartphone Galaxy S27. Stavolta si parla del comparto fotografico, che non dovrebbe introdurre cambiamenti significativi, soprattutto sui modelli Galaxy S27 e S27+. In particolare, la fotocamera frontale potrebbe rimanere invariata, senza ricevere aggiornamenti dopo diverse generazioni. Discorso diverso per i modelli Galaxy S27 Pro e Ultra, che dovrebbero invece introdurre una nuova fotocamera. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Nessun cambiamento per la fotocamera selfie Secondo quanto riferito da Galaxy Club, i modelli Galaxy S27 e S27+ dovrebbero mantenere la stessa fotocamera frontale da 12 MP, ovvero un sensore utilizzato praticamente da diversi anni, precisamente dal 2023. Discorso diverso per i modelli di fascia alta, i Galaxy S27 Pro e Ultra, che dovrebbero invece beneficiare di un nuovo sensore da 16 MP. Quest'ultimo dovrebbe offrire scatti di qualità maggiore, con ulteriori possibilità di inquadratura. Un aggiornamento simile sarebbe stato decisamente apprezzato anche sui modelli Galaxy S27 e S27+, considerando il tempo trascorso dall'introduzione dell'attuale sensore. Non è comunque escluso che le cose possano cambiare, trattandosi per il momento di semplici indiscrezioni. Diversi smartphone Galaxy In compenso, secondo quanto riportato in precedenza, Samsung starebbe testando i Galaxy S27 e S27 Plus con la stessa configurazione del teleobiettivo 3x prevista per il modello Pro, che potrebbe avere una risoluzione di 12 MP. Altre indiscrezioni sostengono che possa cambiare anche la fotocamera principale da 50 MP, con un possibile passaggio a un sensore Sony. I Galaxy di fascia alta dovrebbero invece introdurre una fotocamera con teleobiettivo 4x da 50 MP e sensore da 1/1,9 pollici, se non addirittura una fotocamera con configurazione 5x. Galaxy S27 e S27 Plus potrebbero introdurre uno zoom all'altezza dei modelli Pro