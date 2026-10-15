Octopath Traveler 0 per Nintendo Switch è su Amazon al minimo storico

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Un JRPG ricco di contenuti

Acquire e Square Enix hanno trasformato quello che era un videogioco gacha per mobile in un vero e proprio JRPG con una quantità di contenuti impressionante. Potrai vivere oltre settanta ore di campagne e scoprire più di trenta personaggi giocabili. Si tratta di un ottimo punto di ingresso per i neofiti. Inoltre, il gioco offre contenuti originali dedicati alla storia, con nuove missioni da completare, battaglie strategiche e una grafica HD-2D.

Octopath Traveler 0

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