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Octopath Traveler 0 per Nintendo Switch è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco Octopath Traveler 0 per Nintendo Switch con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato, oltre settanta ore di campagne e più di trenta personaggi giocabili.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/10/2026
Octopath Traveler 0 per Nintendo Switch
Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0
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Su Amazon è attualmente disponibile Octopath Traveler 0 per Nintendo Switch a 29,90 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma le tempistiche di consegna potrebbero variare. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un JRPG ricco di contenuti

Acquire e Square Enix hanno trasformato quello che era un videogioco gacha per mobile in un vero e proprio JRPG con una quantità di contenuti impressionante. Potrai vivere oltre settanta ore di campagne e scoprire più di trenta personaggi giocabili. Si tratta di un ottimo punto di ingresso per i neofiti. Inoltre, il gioco offre contenuti originali dedicati alla storia, con nuove missioni da completare, battaglie strategiche e una grafica HD-2D.

Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Octopath Traveler 0 con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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