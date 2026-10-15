Google Pixel 11, Pro e Pro XL: nuova promo con rimborsi fino a 770 € e bonus extra

Le offerte inizieranno il 20 ottobre e termineranno il 10 novembre . La promozione è riservata agli utenti a partire dai 18 anni in su. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Più precisamente, acquistando i Pixel 11 Pro e Pro XL potrai approfittare di un rimborso fino a 770 € , ma sono inclusi anche 100 € di buono extra e 100 € di credito Google Store , quindi il prezzo finale sarà decisamente accessibile. Se sei interessato, puoi acquistare i modelli di fascia alta direttamente tramite questo link .

Le caratteristiche dei nuovi smartphone

La famiglia Pixel 11 è alimentata dal chip Google Tensor G6. Il Pixel 11 è dotato di un display Actua OLED da 6,3 pollici con frequenza da 60 a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultrawide da 13 MP e teleobiettivo 5x da 10,8 MP.

Pixel 11 Pro

Le varianti Pro e Pro XL adottano invece un pannello Super Actua LTPO da 1-120 Hz e Super Actua da 6,8 pollici. Il comparto fotografico si basa invece su una tripla fotocamera con principale da 50 MP, ultrawide da 48 MP e teleobiettivo da 48 MP. A contribuire sono inoltre 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo. Ti invitiamo a leggere la nostra recensione del Pixel 11 Pro XL per saperne di più.