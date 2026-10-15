Google Pixel 11, Pro e Pro XL: nuova promo con rimborsi fino a 770 € e bonus extra

Google si prepara a proporre nuove offerte dedicate agli smartphone della gamma Pixel, con la possibilità di usufruire di rimborsi particolarmente interessanti grazie alla permuta di un dispositivo idoneo. A contribuire è l'aggiunta di bonus extra, insieme al credito Google Store incluso.
Più precisamente, acquistando i Pixel 11 Pro e Pro XL potrai approfittare di un rimborso fino a 770 €, ma sono inclusi anche 100 € di buono extra e 100 € di credito Google Store, quindi il prezzo finale sarà decisamente accessibile. Se sei interessato, puoi acquistare i modelli di fascia alta direttamente tramite questo link.
Se invece preferisci acquistare il Pixel 11 di base, potrai approfittare di un rimborso fino a 745 € con una permuta idonea, oltre a poter ricevere 75 € di buono extra e 100 € di credito Google Store. Puoi acquistare lo smartphone cliccando direttamente qui.
Le offerte inizieranno il 20 ottobre e termineranno il 10 novembre. La promozione è riservata agli utenti a partire dai 18 anni in su. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche dei nuovi smartphone
La famiglia Pixel 11 è alimentata dal chip Google Tensor G6. Il Pixel 11 è dotato di un display Actua OLED da 6,3 pollici con frequenza da 60 a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultrawide da 13 MP e teleobiettivo 5x da 10,8 MP.
Le varianti Pro e Pro XL adottano invece un pannello Super Actua LTPO da 1-120 Hz e Super Actua da 6,8 pollici. Il comparto fotografico si basa invece su una tripla fotocamera con principale da 50 MP, ultrawide da 48 MP e teleobiettivo da 48 MP. A contribuire sono inoltre 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo. Ti invitiamo a leggere la nostra recensione del Pixel 11 Pro XL per saperne di più.