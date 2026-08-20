Google Pixel 11 Pro XL, la recensione del nuovo Android flagship di Google: la rivoluzione può attendere

Rispettando la solita finestra di lancio estiva, Google torna sul mercato con la sua nuova generazione di smartphone Pixel, arrivata all'undicesima iterazione e presentata lo scorso 12 agosto durante l'evento Made by Google. Chi si aspettava un netto cambio di passo ha subito capito che avrebbe fatto bene a ricalibrare le proprie aspettative: l'azienda di Mountain View ha scelto ancora una volta un approccio piuttosto conservativo sul fronte hardware, concentrando gran parte degli sforzi sul software e sull'ecosistema di funzioni basate sull'intelligenza artificiale che ruotano attorno a Gemini. In questa recensione del Google Pixel 11 Pro XL ci concentreremo sul fratello maggiore della famiglia, che condivide l'impostazione generale del Pixel 11 Pro abbinandola a uno schermo più ampio, una batteria più capiente e naturalmente un ingombro maggiore.

Il prezzo di listino, va detto subito, cresce rispetto allo scorso anno: si parte da 1.399 € per il taglio da 256 GB, si arriva a 1.529 € per i 512 GB e si tocca quota 1.789 € per la versione più capiente da 1 TB, con un incremento di 100 € su ogni configurazione rispetto al Pixel 10 Pro XL. Siamo dunque ancora una volta in pieno territorio flagship, un segmento dove la concorrenza corre veloce e dove ogni euro speso viene messo sotto la lente d'ingrandimento dal pubblico. Vediamo allora se Google Pixel 11 Pro XL riesce a giustificare il suo posizionamento, tra novità, conferme e qualche inevitabile compromesso.

Caratteristiche tecniche del Google Pixel 11 Pro XL Il fulcro della scheda tecnica di Google Pixel 11 Pro XL è il nuovo processore Tensor G6, realizzato da TSMC con un processo produttivo a 3 nanometri e affiancato dal coprocessore Titan M3 che interviene in tutti i processi che riguardano la sicurezza dei dati. Nuova è anche la GPU, una PowerVR CXTP-48-1536 che tuttavia non migliora più di tanto una situazione che sotto il profilo grafico si riconferma decisamente modesta per il posizionamento dello smartphone. La scheda tecnica di Google Pixel 11 Pro XL non presenta grosse novità Google dichiara un nuovo ISP dedicato alla gestione delle immagini e dei video, oltre a incrementi fino al 20% in efficienza energetica, al 25% nella velocità di navigazione web e al 15% nel caricamento delle app rispetto al Tensor G5 della generazione precedente. Come vedremo più avanti nella sezione dedicata alle prestazioni, sono numeri che si traducono in un'evoluzione incrementale più che in un salto generazionale, per un chip che non ha mai puntato al confronto diretto con i SoC della concorrenza ma che inevitabilmente non fa una bella figura sul fronte della potenza bruta. Una nota che merita attenzione riguarda la memoria RAM, sempre di tipo LPDDR5X come lo scorso anno: la versione da 256 GB, quella di ingresso e presumibilmente la più diffusa, scende da 16 GB a 12 GB, mentre il quantitativo pieno di 16 GB resta appannaggio esclusivo dei tagli da 512 GB e da 1 TB. Si tratta di una scelta che in fase di configurazione va tenuta a mente, soprattutto per chi punta a un utilizzo intensivo e prolungato nel tempo del dispositivo, anche se va detto che 12 GB restano comunque una dotazione adeguata per l'uso quotidiano grazie anche alle ottimizzazioni software di cui Google può vantarsi da sempre. Lo storage resta di tipo UFS 4.0, garantendo prestazioni di lettura e scrittura elevate. Come da tradizione, Google Pixel 11 Pro XL è accompagnato solo da un cavo USB-C Inalterata la componente connettività: la situazione è sostanzialmente la stessa della generazione precedente, con supporto a 5G, Bluetooth 6.0, GPS, NFC e Wi-Fi 7. La porta USB è sempre di tipo 3.2 e c'è spazio per una sola nanoSIM fisica nell'apposito alloggiamento, con eventuali ulteriori utenze disponibili solo tramite eSIM. Immutata anche la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68 che garantisce protezione contro infiltrazioni di polvere e acqua e resistenza all'immersione per un massimo di 1.5 metri per 30 minuti. Come di consueto ridotta all'osso la dotazione di accessori compresi nella confezione, limitata a un cavo USB-C. Scheda tecnica Google Pixel 11 Pro XL Dimensioni: 162,7 x 76,5 x 8,5 mm

162,7 x 76,5 x 8,5 mm Peso: 226 grammi

226 grammi Display: Super Actua OLED LTPO da 6,8" Risoluzione 1344 x 2992 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 3600 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Google Tensor G6

Google Tensor G6 GPU: PowerVR CXTP-48-1536

PowerVR CXTP-48-1536 RAM: 12/16 GB di tipo LPDDR5X

12/16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0

256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1,68 Grandangolare Ultra-Wide 48 MP, f/1,7, 123° Teleobiettivo 5x 48 MP, f/2,8

Fotocamera frontale: Principale Wide 42 MP, f/2,2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE/aptX HD

6.0 con A2DP/LE/aptX HD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro Resistenza agli elementi: Certificazione IP68

Certificazione IP68 Colori: Rosa opaco Verde oliva Grigio nebbia Nero ossidiana

Batteria: 5115 mAh

5115 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB Storage | 1.399 € 16 GB RAM + 512 GB Storage | 1.529 € 16 GB RAM + 1 TB Storage | 1.789 €



Design Dal punto di vista estetico, dire che Google Pixel 11 Pro XL non stravolge la formula del predecessore è un eufemismo, ma vi sono comunque alcune variazioni degne di nota. Le dimensioni restano sostanzialmente identiche (162,7 x 76,5 x 8,5 mm contro 162,8 x 76,6 x 8,5 mm del Pixel 10 Pro XL), mentre il peso scende leggermente a 226 grammi, complice anche una batteria di capacità di poco inferiore rispetto allo scorso anno, come vedremo nella sezione dedicata. Le dimensioni di Google Pixel 11 Pro XL sono sostanzialmente invariate, ma cala leggermente il peso La novità più evidente è la Camera Bar ridisegnata, più sottile rispetto al passato: un intervento che oltre a rendere il dispositivo più compatto nel complesso migliora anche la stabilità quando il telefono viene appoggiato su una superficie piana, eliminando il fastidioso effetto "ballerino" che affliggeva i modelli precedenti. Ad accompagnare il nuovo modulo fotografico arriva HiLight, una luce LED integrata nel modulo del flash che si illumina con pattern diversi per segnalare notifiche, chiamate in arrivo o l'attività di Gemini quando lo smartphone è appoggiato a faccia in giù. Una funzione a onor del vero al momento solo gradevole e nulla più: è vero che aggiunge un tocco di personalità senza risultare invasiva, ma il suo reale valore d'uso quotidiano andrà verificato nel tempo con l'arrivo di nuove integrazioni promesse da Google. La nuova HiLight di Google Pixel 11 Pro XL si attiva quando lo smartphone è a faccia in giù Per il resto, il linguaggio stilistico non si discosta molto da quello ormai consolidato della gamma Pixel: scocca in alluminio di grado aerospaziale, vetro Gorilla Glass Victus 2 a protezione sia del display sia del retro e superficie posteriore magnetica compatibile sia con Pixelsnap che con lo standard Qi2. Inalterata la disposizione degli elementi sulla cornice, con tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla destra, porta USB-C e speaker in basso e alloggiamento per una singola nanoSIM in alto. Il design di Google Pixel 11 Pro XL è riconoscibile, con pochi cambiamenti Le nuove colorazioni Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana virano su tonalità sobrie ed eleganti, in continuità con la strategia stilistica che Google porta avanti ormai da diverse generazioni con l'obiettivo di rendere il design dei propri dispositivi immediatamente riconoscibile, un po' come fanno da tempo Apple e Samsung con le rispettive gamme di punta.

Display Il pannello di Google Pixel 11 Pro XL è un OLED Super Actua da 6,8 pollici con risoluzione 1344 x 2992 e densità di 486 PPI, numeri sostanzialmente in linea con quelli del precedente modello.

L'avanzamento più tangibile riguarda la luminosità di picco, che sale a 3600 nit contro i 3300 dello scorso anno: un incremento che si fa notare soprattutto nell'uso sotto la luce diretta del sole, dove il pannello resta ben leggibile anche nelle condizioni più sfavorevoli. Il display di Google Pixel 11 Pro XL non offre grosse novità, ma rimane ottimo Confermata la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO, capace di scendere fino a 1 Hz a seconda dei contenuti visualizzati per ottimizzare i consumi. Google ha scelto dunque di non rincorrere la concorrenza più ardita che oramai si è spinta anche fino ai 185 Hz, ma non si può certo dire che si senta la mancanza di un display più fluido. La qualità complessiva resta di altissimo livello, con colori brillanti, neri profondi e supporto agli standard HLG, HDR e HDR10+. A voler cercare il pelo nell'uovo, si potrebbe tirar fuori l'oramai cronica assenza di Dolby Vision e una profondità di colore "solo" a 8-bit, ma parliamo comunque di uno dei migliori display attualmente disponibili sul mercato, anche se chi arriva da un Pixel 10 Pro XL difficilmente noterà differenze sostanziali nell'uso quotidiano.

Fotocamere In termini di fotocamere, Google Pixel 11 Pro XL mantiene un impianto che sulla carta ricalca da vicino quello del predecessore: sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP con autofocus e teleobiettivo 5x da 48 MP con stabilizzazione ottica. Google dichiara però un sensore principale completamente nuovo, oltre a un teleobiettivo migliorato in grado di garantire una qualità superiore lungo tutto il range di zoom: nell'uso reale, gli scatti diurni confermano una resa eccellente, con un buon equilibrio tra dettaglio, gestione della gamma dinamica e naturalezza dei colori, in perfetta continuità con la filosofia che da anni contraddistingue la gamma Pixel. La Camera Bar di Google Pixel 11 Pro XL è più sottile, ma la componente fotografica è sempre la stessa Guardando più da vicino l'hardware, il sensore principale misura 1/1,3 pollici con apertura f/1,68 e stabilizzazione ottica integrata, un'unità che secondo Google garantisce una qualità ottica doppia rispetto alla generazione precedente.

Cambia pelle anche il teleobiettivo, che abbandona la tradizionale forma rettangolare dei periscopici per un inedito modulo dall'apertura circolare: il nuovo sensore da 1/1,95 pollici e apertura f/2,8 raccoglie, sempre secondo i dati dichiarati dall'azienda, il 30% di luce in più rispetto al modello precedente, un vantaggio che si fa sentire soprattutto negli scatti 5x in condizioni di scarsa illuminazione.

Confermata infine la messa a fuoco macro sul sensore ultra grandangolare da 48 MP, utile per gli scatti ravvicinati. Tra le novità software più interessanti troviamo Magic Capture: selezionando questa modalità dall'app fotocamera, lo smartphone registra un breve video e il Tensor G6, in collaborazione con Gemini, analizza centinaia di fotogrammi per selezionare in automatico i cinque scatti migliori in qualità HDR+, pronti per essere condivisi, senza per questo rinunciare al video di partenza.

Debutta anche la Creator Suite, una sezione pensata per chi produce contenuti per YouTube, TikTok e social in generale, che integra un teleprompter a schermo, un visualizzatore audio, griglie di composizione e un sistema che organizza automaticamente i filmati in cartelle di progetto dedicate. L'IA è una presenza costante negli scatti effettuati con Google Pixel 11 Pro XL Viene riproposto lo Zoom Pro, ora capace di spingersi fino a 120x e che continua a sfruttare l'elaborazione IA direttamente sul dispositivo per "ricostruire" gli scatti a fortissimo ingrandimento: come già visto in passato, il risultato può essere sorprendente su soggetti statici e ben illuminati, mentre tende a perdere qualche colpo su volti e testi in movimento, restituendo in alcuni casi immagini che assomigliano più a un'elaborazione generativa che a una fotografia tradizionale. Resta comunque una funzione utile per portare a casa lo scatto in situazioni altrimenti proibitive per l'ottica. Tra le funzionalità software non mancano gli ormai consueti Magic Editor, Gomma Magica, Scatto Migliore e Aggiungimi, oltre alla Guida Fotografica basata su Gemini per assistere l'inquadratura suggerendo angolazioni, modalità di scatto e ingrandimento più adatti alla scena. Molti di questi strumenti erano già presenti sulla generazione precedente, ma continuano a essere affinati e resi più rapidi, confermandosi tra i punti di forza più solidi dell'intera gamma Pixel. +8 Sul fronte video la dotazione resta sostanzialmente quella della serie precedente, con registrazione fino a 8K a 30 FPS tramite Video Boost, 4K fino a 60 FPS e supporto all'HDR a 10 bit. Non si registrano passi avanti eclatanti rispetto a Pixel 10 Pro XL, ma la qualità resta comunque tra le più solide della categoria, complice anche una stabilizzazione molto efficace.

Cambia invece il funzionamento di Video Boost, che rispetto al passato non si limita più a rielaborare in cloud i filmati caricati dopo la registrazione: abbinato alla nuova modalità Pro Stable Video lavora anche in locale, migliorando nitidezza e riduzione del rumore nelle scene con poca luce e restituendo transizioni più fluide durante i cambi di obiettivo in fase di ripresa.

Batteria La batteria di Google Pixel 11 Pro XL ha una capacità di 5115 mAh, leggermente inferiore ai 5200 mAh del Pixel 10 Pro XL. Una differenza contenuta, che nell'uso quotidiano difficilmente si traduce in un'autonomia percepibilmente inferiore, complici le ottimizzazioni portate dal nuovo Tensor G6 sul fronte dell'efficienza energetica. Google dichiara oltre 30 ore di autonomia complessiva, un dato che come da tradizione appare un po' generoso ma che nelle nostre giornate di utilizzo è apparso coerente con un impiego intenso che comprende fotocamera, navigazione e streaming. La batteria di Google Pixel 11 Pro XL è leggermente meno capiente di quella del predecessore Sul fronte della ricarica, con un alimentatore USB-C PPS da 45 W Google Pixel 11 Pro XL impiega circa 30 minuti per raggiungere il 75% di carica e circa un'ora per il pieno. Tempi tutto sommato nella media, ma la potenza massima di 45 W resta ormai piuttosto contenuta se paragonata a quella offerta da diversi rivali Android, alcuni dei quali superano abbondantemente i 100 W e permettono di completare una ricarica piena in meno di venti minuti. Confermata la ricarica wireless Pixelsnap ora fino a 25 W, compatibile anche con gli accessori certificati Qi2, che apre le porte a un ecosistema di caricabatterie e supporti magnetici sempre più ampio.

Videogiochi e prestazioni Come le generazioni precedenti, anche Google Pixel 11 Pro XL non nasce pensando in primo luogo al gaming: manca ancora una modalità Gioco con tutte quelle funzionalità offerte sostanzialmente da tutti i competitor in ambito Android, e l'unica concessione resta il generico Pannello di Gioco, utile giusto per gestire notifiche e catture dello schermo durante le partite. Google Pixel 11 Pro XL si difende bene, ma non è proprio un gaming phone Sul fronte squisitamente tecnico, il Tensor G6 conferma i miglioramenti dichiarati da Google, ma continua a mantenere un enorme distacco dai chipset di punta della concorrenza in termini di potenza bruta, soprattutto lato GPU. Nei nostri test i punteggi ottenuti nei benchmark sintetici restano su livelli inferiori rispetto a diversi smartphone Android di fascia analoga o anche più economici, e con i titoli graficamente più esigenti la qualità visiva richiede in alcuni casi qualche compromesso in più rispetto ai rivali diretti. Scendendo nel dettaglio dei numeri, Google Pixel 11 Pro XL ha totalizzato 1.171.557 punti su AnTuTu, un risultato che sulla carta non è disprezzabile in senso assoluto ma che resta comunque distante dalle vette toccate dai migliori Snapdragon e Dimensity di fascia alta. Anche Geekbench 6 racconta una storia simile: 2.240 punti in single core e 4.727 in multi core per la CPU, mentre la GPU si ferma a 7.515 punti nel test Compute. Il responso più severo arriva però dal 3D Mark Wild Life Extreme, dove il Tensor G6 si attesta a 3.445 punti, confermando quanto il divario dalla concorrenza resti marcato proprio nei carichi di lavoro grafici più intensi, quelli che contano davvero per il gaming.

Ancora più indicativo è lo stress test basato sullo stesso benchmark, che mette a nudo i limiti termici del chip, sintetizzati da valori di stabilità tutt'altro che granitici. Il calo di prestazioni sotto sforzo prolungato conferma come il Tensor G6 tenda a soffrire quando CPU e GPU vengono spinte al limite per periodi di tempo estesi, un aspetto di cui tenere conto per chi pensa di sottoporre lo smartphone a sessioni di gioco intense e prolungate. Va comunque riconosciuto che l'ottimizzazione software resta un punto di forza consolidato della gamma Pixel, capace di restituire una fluidità d'uso quotidiana superiore a quanto i soli numeri dei benchmark lascerebbero immaginare: per la stragrande maggioranza degli utilizzi, dalla navigazione ai social fino alle applicazioni di produttività, l'esperienza resta fluida e scattante.

Resta il fatto che, per chi cerca il massimo delle prestazioni pure, la concorrenza continua a offrire alternative molto più performanti a parità di fascia di prezzo. Lo stress test di Google Pixel 11 Pro XL mette in evidenza le difficoltà del Tensor G6

Esperienza d'uso Le dimensioni generose restano un tratto distintivo di Google Pixel 11 Pro XL, pensato per chi non cerca un dispositivo compatto ma preferisce privilegiare la superficie dello schermo: in mano il peso di 226 grammi si fa comunque sentire, anche se risulta leggermente inferiore rispetto al predecessore e la distribuzione dei pesi è gestita con cura. Come il nome lascia intuire, Google Pixel 11 Pro XL non è proprio compatto Confermata la superficie posteriore magnetica compatibile Pixelsnap e MagSafe, che consente l'aggancio di cover, supporti da auto, Rowerbank e altri accessori di terze parti, ampliando ulteriormente un ecosistema che si fa via via più maturo. Buona, come da tradizione, la qualità delle chiamate e dell'audio in vivavoce, mentre sul fronte biometrico si conferma il lettore di impronte ultrasonico sotto il display, rapido e affidabile, affiancato dal riconoscimento del volto assistito dal chip Titan M3 per un'autenticazione più sicura. Del nuovo led per le notifiche HiLight abbiamo già parlato, ma c'è da segnalare anche una rinuncia nell'offerta dei sensori: sparisce infatti il termometro, introdotto appena due anni fa e che evidentemente non ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Dubitiamo onestamente che qualcuno ne sentirà la mancanza. Google Pixel 11 Pro XL offre alcune nuove funzioni software Tra le funzioni software debuttano anche una dettatura vocale più intelligente su Gboard, capace di eliminare in automatico gli intercalari e di riorganizzare il parlato in un testo pulito e coerente anche quando si cambia idea a metà frase; Tap to Share, che permette di scambiare rapidamente contatti, foto e video avvicinando due dispositivi Pixel compatibili sfruttando la tecnologia Quick Share; e un potenziamento della Traduzione Istantanea, ora in grado di tradurre integralmente audio e video di podcast, messaggi vocali e altri contenuti multimediali riprodotti sullo smartphone, con la possibilità di scegliere per quali tipologie di contenuto attivarla. Lato software, Google Pixel 11 Pro XL debutta con Android 17 e con un supporto Gemini ancora più proattivo, integrato più a fondo nelle funzioni di sistema per suggerimenti contestuali e automazioni intelligenti. A tutti gli effetti non ci sono novità eclatanti rispetto alla generazione precedente, complice anche l'inevitabile adattamento a soluzioni che tempo fa erano esclusiva di pochi dispositivi e che oramai sono praticamente alla portata di tutti. Gemini è legata a doppio filo col software di Google Pixel 11 Pro XL Resta comunque da verificare, come gia accaduto in passato, quante di queste funzionalità saranno realmente disponibili da subito sul mercato italiano e in quali lingue, un aspetto che negli anni scorsi ha in parte penalizzato l'esperienza d'uso locale rispetto a quanto promesso in fase di presentazione. A bilanciare il quadro restano comunque i sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza garantiti su tutta la gamma, tra i migliori dell'intero panorama Android e che possono far decisamente dormire sonni tranquilli ai potenziali acquirenti.

Conclusioni Prezzo 1399 € / 1789 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Google Pixel 11 Pro XL si conferma un flagship solido, capace di offrire un'esperienza d'uso di alto livello grazie soprattutto all'ottimizzazione software e al comparto fotografico: tuttavia, arriva in un momento in cui l'innovazione tecnologica nel mondo smartphone è stagnante, e questo non gioca a suo favore. Proprio perché la gamma Pixel punta da sempre più sul software e sull'intelligenza artificiale che sul salto tecnologico fine a sé stesso, la somiglianza con il predecessore si avverte qui più che altrove: di conseguenza, un eventuale passaggio dal modello dello scorso anno può avere senso se sostenuto da una promozione di lancio o da un trade-in particolarmente vantaggioso, considerando comunque che il confronto racconta di un aggiornamento che offre poco o nulla di realmente nuovo, a fronte di un prezzo di listino più alto di 100€ su ogni taglio di memoria. Non aiuta il fatto che il Tensor G6, pur con tutte le attenuanti che gli si possono concedere, rimanga lontanissimo dai numeri macinati dai SoC di punta della concorrenza.