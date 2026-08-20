Il nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword presenta la storia e i personaggi

Gli Oni vogliono però salvare l'umanità, e così hanno individuato un campione che possa ergersi in difesa della propria gente, fornendogli il leggendario Guanto degli Oni : un manufatto che dona a chi lo possiede capacità straordinarie.

Nel video viene raccontato di come gli Oni e i Genma siano in conflitto e del varco che consente alle creature infernali di accedere al nostro mondo per attaccarne con violenza gli abitanti, attraverso manifestazioni tanto raccapriccianti quanto letali.

Onimusha: Way of the Sword è stato mostrato con un nuovo trailer dedicato alla storia e ai personaggi del gioco Capcom, in arrivo il prossimo 4 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Un gioco davvero atteso

Onimusha: Way of the Sword sarà più aperto dei vecchi capitoli, pur rimanendo in gran parte lineare, e porterà sullo schermo combattimenti mai così spettacolari grazie a un comparto tecnico di assoluta eccellenza, che esprime al meglio il talento e le capacità degli sviluppatori Capcom.

Un assaggio delle straordinarie qualità del gioco è presente appunto nel lungo trailer qui sopra, ma abbiamo provato Onimusha: Way of the Sword di recente e possiamo confermare tutto: il reboot della serie promette dannatamente bene e ormai manca poco al lancio ufficiale.