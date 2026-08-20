Huawei Watch GT 7 arriva il 2 settembre: nuove funzioni per sci, snowboard e ciclismo

Huawei ha fissato per il 2 settembre 2026, a Monaco di Baviera, un evento dedicato alla presentazione di nuovi dispositivi. Durante l'Innovative Product Launch vedremo quindi smartwatch, tablet e prodotti audio, ma la vera protagonista sarà la nuova serie Huawei Watch GT 7.

La nuova generazione punta soprattutto sulle attività outdoor e introduce funzioni pensate per sport invernali e ciclismo. Huawei ha anticipato anche miglioramenti nella gestione della salute, nell'autonomia e nel design, senza però entrare ancora nei dettagli completi delle specifiche tecniche.