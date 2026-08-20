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Huawei Watch GT 7 arriva il 2 settembre: nuove funzioni per sci, snowboard e ciclismo

Huawei presenterà a Monaco la nuova serie Watch GT 7 insieme ad altri dispositivi: tra le novità ci sono rilevamento delle curve, mappe sciistiche e nuove funzioni per il ciclismo.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   20/08/2026
Huawei Watch GT Pro

Huawei ha fissato per il 2 settembre 2026, a Monaco di Baviera, un evento dedicato alla presentazione di nuovi dispositivi. Durante l'Innovative Product Launch vedremo quindi smartwatch, tablet e prodotti audio, ma la vera protagonista sarà la nuova serie Huawei Watch GT 7.

La nuova generazione punta soprattutto sulle attività outdoor e introduce funzioni pensate per sport invernali e ciclismo. Huawei ha anticipato anche miglioramenti nella gestione della salute, nell'autonomia e nel design, senza però entrare ancora nei dettagli completi delle specifiche tecniche.

Nuove funzioni per sci, snowboard e ciclismo

Una delle novità principali riguarda gli sport invernali. Il nuovo smartwatch utilizza un sistema multi-sensore capace di riconoscere automaticamente attività come sci e snowboard anche quando il segnale GPS non è disponibile. A questo si aggiungono le mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo, pensate per orientarsi direttamente dall'orologio.

Huawei Innovative Product Launch
Huawei Innovative Product Launch

Debutta inoltre Turn Detection, una funzione che analizza le curve affrontate durante la discesa. Il sistema distingue tra curve brevi e medio-lunghe e ne calcola il raggio, aggiungendo un nuovo livello di dettaglio ai dati registrati durante le sessioni sulla neve.

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Novità anche per il ciclismo all'aperto. Huawei Watch GT 7 introduce la pianificazione delle salite, la trasmissione dei dati relativi alla pendenza e avvisi dedicati alle curve considerate pericolose. L'obiettivo è offrire informazioni utili per gestire ritmo, sforzo e percorso durante le uscite più lunghe.

Huawei non ha ancora reso note tutte le caratteristiche dei modelli della serie, ma conferma che Watch GT 7 sarà disponibile sul proprio store a partire dal 2 settembre. Già da oggi è possibile registrarsi per ricevere un coupon da 70 euro utilizzabile su entrambi i modelli al momento dell'acquisto.

L'evento di Monaco servirà quindi a completare il quadro su autonomia, sensori, funzioni salute, prezzi e differenze tra le varie versioni. Per Huawei, la serie GT continua a rappresentare uno dei prodotti più importanti nel segmento wearable, con un'attenzione sempre maggiore alle attività sportive e all'utilizzo outdoor.

#Tecnologia
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