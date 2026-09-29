SteelSeries Rival Pro e Sensei Pro: il nuovo super mouse wireless a 8.000 Hz

L'obiettivo è offrire una connessione più stabile durante il gioco competitivo. Secondo SteelSeries, la tecnologia UWB utilizza lo spettro compreso tra 6,4 e 9,056 GHz e dispone di una larghezza di banda fino a 20 volte superiore rispetto alla soluzione wireless tradizionale.

SteelSeries rinnova due delle sue famiglie di mouse più note con i nuovi Rival Pro e Sensei Pro . La nuova generazione comprende quattro modelli, Rival Pro, Rival Pro Mini, Sensei Pro e Sensei Pro Mini, e introduce una connessione wireless Ultra-Wideband (UWB) pensata per mantenere il polling rate di 8.000 Hz senza affidarsi alla congestionata banda a 2,4 GHz.

UWB e 8.000 Hz per i nuovi mouse SteelSeries

Il polling rate dei nuovi SteelSeries Sensei e Rival Pro raggiunge gli 8.000 Hz, permettendo al mouse di comunicare la propria posizione fino a 8.000 volte al secondo. SteelSeries ha inoltre previsto una modalità Max Performance che mantiene il sensore a 8K, con acquisizione fino a 20.000 frame al secondo e specifiche dichiarate di 800 IPS e 70 G.

L'immagine usata da SteelSeries per spiegare i vantaggi dell'8K

La nuova serie utilizza il sensore ottico TrueMove 42K e switch ottici con una durata dichiarata di 100 milioni di clic. La latenza dei clic scende a 0,35 millisecondi, mentre i modelli standard pesano 53 grammi e le versioni Mini 49 grammi.

Un'altra caratteristica è l'Infinite Power System, basato su due batterie sostituibili al volo. Una batteria può essere ricaricata mentre l'altra alimenta il mouse, evitando di interrompere la sessione. L'autonomia dichiarata arriva a 32 ore utilizzando il polling rate a 8.000 Hz, mentre a 1.000 Hz si arriva fino a 120 ore.

L'Infinite Power System

SteelSeries accompagna l'hardware con una nuova versione del software GG, che permette di intervenire su numerosi parametri. Tra le funzioni ci sono regolazione della distanza di sollevamento, controllo della rotazione, protezione dai movimenti involontari della rotella, Sensitivity Finder e Sensitivity Converter, oltre a un sistema 3D per l'allenamento della mira.

La lineup dei nuovi mouse SteelSeries Pro

I quattro mouse saranno disponibili in versione nera o bianca. I preordini partono oggi, martedì 29 settembre 2026, mentre l'arrivo nei negozi è previsto per il 13 ottobre. In Europa il prezzo indicato per Rival Pro, Rival Pro Mini, Sensei Pro e Sensei Pro Mini è di 199,99 euro. SteelSeries proporrà inoltre un Wireless Travel Dongle separato a 24,99 euro.