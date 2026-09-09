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SteelSeries Aeon Pro è il nuovo controller premium per Xbox e PC con base di ricarica

SteelSeries Aeon Pro è il primo controller per Xbox e PC con dock, pensato per garantire massima flessibilità, precisione e personalizzazione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/09/2026
Controller SteelSeries Aeon Pro

SteelSeries ha ufficialmente presentato il suo primo controller per Xbox e PC, Aeon Pro, progettato per passare rapidamente da una piattaforma all'altra grazie al sistema QuickSwitch e alla base di ricarica dedicata. Si tratta di un prodotto premium pensato per offrire ottime prestazioni e la massima flessibilità. Prima di riepilogare le sue caratteristiche, specifichiamo che attualmente lo stiamo recensendo e presto potrete scoprire tutte le nostre impressioni in merito.

Caratteristiche del controller

Questo prodotto top di gamma è pensato per chi necessita di giocare su diverse piattaforme, garantendo un'esperienza fluida e senza interruzioni. Proprio per questo motivo, il QuickSwitch Dock è il primo sistema al mondo dotato di una base che consente di passare rapidamente da PC a Xbox, attualmente in attesa di brevetto.

Il controller SteelSeries Aeon Pro
Il controller SteelSeries Aeon Pro

A contribuire è il sistema di alimentazione Infinite Power con doppia batteria sostituibile a caldo, insieme a Stick analogici Hall Effect e grilletti che garantiscono una precisione costante e in ogni situazione.

La sostituzione della batteria
La sostituzione della batteria

Il controller integra inoltre diversi comandi con interruttori meccanici, caratterizzati da un feedback tattile preciso e soddisfacente, oltre a uno schermo OLED che permette di gestire rapidamente i profili personalizzati. Si tratta quindi di un prodotto pensato per offrire flessibilità, personalizzazione, ma anche precisione e velocità quando necessario.

Lo schermo
Lo schermo

Il prodotto è dotato anche di un sistema modulare di levette analogiche intercambiabili, che possono essere facilmente sostituite e riposte all'interno del dock quando non vengono utilizzate. Sono disponibili diverse forme e altezze, pensate per adattarsi alle preferenze del giocatore e al tipo di gioco: dalla levetta concava standard, a quella concava più alta, fino alla convessa corta. In questo modo è possibile modificare altezza e superficie di appoggio delle levette, ottenendo una maggiore precisione o una presa più confortevole a seconda delle proprie esigenze.

Le levette intercambiabili
Le levette intercambiabili

Troviamo poi pulsanti posteriori sagomati rimappabili e un'impugnatura zigrinata con superficie testurizzata per garantire una presa ottimale. Attraverso la suite software SteelSeries GG potrete personalizzare altri elementi, dai pulsanti ai grilletti, fino all'intensità della vibrazione dei quattro motori e all'integrazione con l'ecosistema GG e la suite Sonar.

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Disponibilità e prezzo

Attualmente il controller è già disponibile ed è possibile acquistarlo sul sito SteelSeries.com in due colori: nero o bianco. Il prodotto costa 259,99 €. Come già anticipato, lo stiamo attualmente recensendo e presto potrete leggere le nostre impressioni dettagliate.

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