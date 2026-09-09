OpenAI e Samsung lavorano ai chip IA di nuova generazione

A confermarlo è stato Harrison Kim, responsabile di OpenAI Korea, durante una conferenza stampa a Seul. Il dirigente ha indicato la produzione e la ricerca sui nuovi chip come uno dei principali ambiti nei quali la collaborazione tra le due aziende avrebbe già raggiunto risultati concreti, senza però fornire ulteriori dettagli tecnici.

OpenAI e Samsung Electronics stanno rafforzando la loro collaborazione in diversi settori, dai semiconduttori all'impiego dell'intelligenza artificiale nelle grandi aziende. Tra i progetti in corso figurerebbe anche il lavoro congiunto sui chip di nuova generazione sviluppati dalla società creatrice di ChatGPT.

OpenAI e Samsung lavorano sui chip di nuova generazione

La collaborazione arriva mentre OpenAI prosegue lo sviluppo di hardware proprietario per ridurre la dipendenza dai fornitori tradizionali e sostenere la crescente richiesta di capacità di elaborazione. A giugno, l'azienda aveva presentato il suo primo chip personalizzato, denominato Jalapeno e progettato insieme a Broadcom.

A sinistra, Lee Jae-yong, Presidente Esecutivo di Samsung Electronics. A destra Sam Altman, Amministratore Delegato di OpenAI.

Il processore è stato sviluppato per l'inferenza, cioè la fase in cui un sistema di intelligenza artificiale elabora i dati per rispondere alle richieste degli utenti, come avviene con ChatGPT. OpenAI aveva inoltre indicato TSMC come produttore dei chip, mentre Samsung potrebbe ora assumere un ruolo più rilevante nello sviluppo delle future generazioni.

Samsung Electronics non ha confermato le informazioni relative ai propri clienti e non sono ancora chiari gli aspetti specifici della collaborazione sui semiconduttori. OpenAI ha però già avviato rapporti con le principali aziende sudcoreane della filiera. Samsung e SK Hynix avevano firmato lettere d'intenti per fornire chip di memoria al progetto Stargate, dedicato alla costruzione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

La crescente complessità dei sistemi di intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di memoria ad alte prestazioni, rendendo i produttori sudcoreani partner strategici per OpenAI. Allo stesso tempo, Samsung sta ampliando l'utilizzo degli strumenti generativi anche all'interno della propria organizzazione.

Secondo OpenAI, Samsung rappresenta una delle più grandi implementazioni di ChatGPT a livello globale. I dipendenti dell'azienda, sia in Corea del Sud sia negli altri mercati, utilizzerebbero il servizio in attività che comprendono ricerca e sviluppo, marketing e vendite. La divisione Device eXperience di Samsung aveva inoltre autorizzato internamente l'uso di ChatGPT, Gemini e Claude.

L'adozione dell'intelligenza artificiale in Corea del Sud sta crescendo rapidamente anche al di fuori di Samsung. OpenAI afferma che il numero di utenti di ChatGPT Enterprise presso aziende e istituzioni sudcoreane è aumentato di circa 28 volte entro la fine di agosto rispetto a un anno prima, con le organizzazioni che stanno estendendo l'uso di questi strumenti a funzioni come vendite, finanza, marketing, attività legali e operazioni.

La Corea del Sud rappresentava già uno dei mercati più importanti per ChatGPT, con il maggior numero di abbonati paganti al di fuori degli Stati Uniti secondo i dati diffusi da OpenAI alla fine dello scorso anno. La collaborazione con Samsung potrebbe quindi rafforzare ulteriormente la presenza dell'azienda nel Paese e, soprattutto, consolidare il suo accesso a una delle filiere di semiconduttori più importanti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.