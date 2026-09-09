Metal Slug Ultimate Collection è stata annunciata con un trailer, raccoglie 10 giochi

Dal Nintendo Direct è arrivato l'annuncio di Metal Slug Ultimate Collection , una grossa raccolta che mette insieme dieci giochi tratti dalla serie, presentata con un trailer e in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

Una ricca raccolta da parte di M2 e SNK

La raccolta è curata da M2, che rappresenta una buona garanzia per quanto riguarda la qualità dell'operazione, considerando che si tratta di uno studio specializzato in adattamenti di vecchi classici su piattaforme moderne.

Non c'è ancora una data di uscita al riguardo: per il momento la Metal Slug Ultimate Collection è semplicemente attesa per il 2027, in attesa di comunicazioni più precise da parte di SNK.

La raccolta mette insieme tutti gli sparatutto in stile run and gun appartenenti alla serie Metal Slug, compreso anche il capitolo uscito appositamente per Game Boy Advance e, per la prima volta su console, Metal Slug Location Test Build.

Quest'ultimo è una versione preliminare utilizzata appunto come build di prova nel 1995, prima del lancio del primo capitolo ufficiale avvenuto nel 1996, un titolo che non era mai stato distribuito in maniera ufficiale al pubblico finora e presenta alcune differenze nei personaggi e nei veicoli da utilizzare, oltre ad alcune variazioni nella grafica.

Nel frattempo, SNK ha ricordato anche che c'è un nuovo capitolo in sviluppo, che dovrebbe rappresentare il reboot di Metal Slug, portando la serie in una nuova generazione.