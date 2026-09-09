Stellar Blade ha una data di uscita annunciata su Nintendo Switch 2

Il gioco di Shift Up arriverà su Nintendo Switch 2 il 5 novembre , dunque fra meno di due mesi, e sarà peraltro distribuito anche in forma fisica interamente su cartuccia, dunque non dovrebbe trattarsi di una scheda con chiave di gioco ma di una distribuzione classica con tutto il gioco presente all'interno del formato fisico.

Con i costumi di Bayonetta

Stellar Blade Complete Edition su Nintendo Switch 2 avrà dunque tutti i contenuti originali e quelli distribuiti in seguito attraverso DLC ed espansioni, compresi gli elementi aggiuntivi storia e gameplay e una notevole quantità di costumi alternativi.



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All'interno del pacchetto troviamo dunque le varie skin alternative per Eve come quelle dedicate a Nier: Automata, Goddess of Victory: Nikke e anche alcune aggiunte particolari inedite, che verranno applicate anche alle versioni PC e PS5 all'uscita della versione Switch 2.

Questi costumi inediti sono ispirati a Bayonetta, segnando dunque un cross-over molto particolare ma anche alquanto indicato, considerando i punti di somiglianza che si trovano tra i due giochi, a partire ovviamente dalla presenza di una fascinosa e prorompente protagonista.

Nel frattempo, il team Shift Up ha annunciato il nuovo capitolo della serie, Stellar Blade: Blood Rain.