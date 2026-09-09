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Stellar Blade ha una data di uscita annunciata su Nintendo Switch 2

La data di uscita di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 è stata annunciata con un trailer, che ha svelato anche il prossimo arrivo di nuovi contenuti in collaborazione con Bayonetta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/09/2026
La protagonista di Stellar Blade
Stellar Blade
Stellar Blade
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Tra le novità annunciate oggi per Nintendo Switch 2 c'è anche una data di uscita ufficiale per Stellar Blade sulla console in questione, che è stata infine comunicata attraverso un nuovo trailer in occasione del Nintendo Direct andato in onda nelle ore scorse.

Il gioco di Shift Up arriverà su Nintendo Switch 2 il 5 novembre, dunque fra meno di due mesi, e sarà peraltro distribuito anche in forma fisica interamente su cartuccia, dunque non dovrebbe trattarsi di una scheda con chiave di gioco ma di una distribuzione classica con tutto il gioco presente all'interno del formato fisico.

La versione Switch 2 sarà peraltro la Complete Edition, comprendendo dunque tutti gli elementi usciti in seguito al lancio originale attraverso DLC.

Con i costumi di Bayonetta

Stellar Blade Complete Edition su Nintendo Switch 2 avrà dunque tutti i contenuti originali e quelli distribuiti in seguito attraverso DLC ed espansioni, compresi gli elementi aggiuntivi storia e gameplay e una notevole quantità di costumi alternativi.

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All'interno del pacchetto troviamo dunque le varie skin alternative per Eve come quelle dedicate a Nier: Automata, Goddess of Victory: Nikke e anche alcune aggiunte particolari inedite, che verranno applicate anche alle versioni PC e PS5 all'uscita della versione Switch 2.

Il gameplay di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 in un video dalla Gamescom 2026 Il gameplay di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 in un video dalla Gamescom 2026

Questi costumi inediti sono ispirati a Bayonetta, segnando dunque un cross-over molto particolare ma anche alquanto indicato, considerando i punti di somiglianza che si trovano tra i due giochi, a partire ovviamente dalla presenza di una fascinosa e prorompente protagonista.

Nel frattempo, il team Shift Up ha annunciato il nuovo capitolo della serie, Stellar Blade: Blood Rain.

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