Il reboot di Metal Slug richiamerà lo spirito originale e sarà un nuovo inizio per la serie

Tuttavia, l'idea è di puntare forte su questo nuovo progetto, con il team che "ha incontri due volte al mese con l'intero gruppo proveniente anche da vari altri reparti ma tutti dedicati a Metal Plug fra sviluppo, marketing, vendite, licenze e altro".

Una particolarità del progetto è il fatto che derivi da un team " multigenerazionale ", considerando lo stesso brand manager Seungju Song è nato nel 1996, dunque lo stesso anno in cui è stato lanciato il primo capitolo della serie, e ovviamente non può contare su un'esperienza pregressa per quanto riguarda lo sviluppo dell'originale.

SNK ha intenzione di rilanciare la sua serie storica con il reboot di Metal Slug , che si presenta come un progetto molto complesso e debitamente studiato, come spiegato dal team alla rivista nipponica Nikkei, con l'intenzione di richiamare lo spirito originale ma rappresentare anche un nuovo inizio per la serie , con ulteriori sviluppi futuri.

Un progetto complesso e multigenerazionale

Il 46enne Kunihiro Ono è uno dei veterani del progetto, e ha spiegato nell'intervista che "All'interno di SNK c'è sempre stato il desiderio di riportare in auge Metal Slug" e il trentesimo anniversario ha offerto "il momento perfetto per un rilancio".



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Ha inoltre aggiunto il fatto che SNK desidera "festeggiare il trentesimo anniversario e dimostrare al contempo il serio impegno dell'azienda nei confronti del rilancio. Ecco perché abbiamo annunciato lo sviluppo di un nuovo gioco in concomitanza con la celebrazione".

Non si tratterà dunque di una semplice rievocazione nostalgica, ma anche di una proiezione della serie nel futuro attraverso un nuovo inizio per il celebre sparatutto a scorrimento.

A 60 anni, Naoto Abe è il membro più anziano del team che ha parlato con il Nikkei. "Mi occupo di una vasta gamma di compiti, tra cui il progetto per il trentesimo anniversario di Metal Slug e la supervisione dei progetti di licenza con soggetti esterni", ha spiegato, riferendo che faceva parte del team che lanciò il Neo Geo nel 1989.

A quanto pare, Abe ha voluto "mettere tutto sé stesso nella missione reboot", per così dire, dopo 17 anni passati dall'ultimo nuovo capitolo della serie, ovvero Metal Slug XX per PSP.

SNK prepara dunque il rilancio della serie con dei nuovi giochi, mentre Plaion, nel frattempo, ha intenzione di lanciare il Neo Geo AES+ a novembre, incontrando già un notevole successo. Sembra dunque che ci sia una notevole rievocazione del brand nei prossimi mesi.