Clutch è stato mostrato con un'ora di gameplay che svela il nuovo gioco di guida open world

Maverick Games, il nuovo team fondato da Mike Brown, ex-creative director di Forza Horizon, ha presentato il suo nuovo gioco di guida open world, intitolato Clutch, con un lungo video in streaming contenente oltre un'ora di gameplay.

Come potete vedere qui sotto, la trasmissione ha dato modo di vedere numerose caratteristiche di Clutch, dopo che il gioco era stato svelato in trailer all'inizio di giugno e successivamente con un altro video al Summer Game Fest, dunque è evidente che il team conta molto sul suo nuovo progetto e non teme certo di mostrarlo nel dettaglio.

Una caratteristica che emerge chiaramente anche da questo lungo gameplay commentato dagli sviluppatori è il fatto che Clutch punti molto sulla sua storia, presentandosi come un vero e proprio gioco di guida "narrativo".