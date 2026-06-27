Clutch è stato mostrato con un'ora di gameplay che svela il nuovo gioco di guida open world

Maverick Games, il nuovo team fondato da Mike Brown, ex-creative director di Forza Horizon, ha presentato il suo nuovo gioco di guida open world, intitolato Clutch, con un lungo video in streaming contenente oltre un'ora di gameplay.
Come potete vedere qui sotto, la trasmissione ha dato modo di vedere numerose caratteristiche di Clutch, dopo che il gioco era stato svelato in trailer all'inizio di giugno e successivamente con un altro video al Summer Game Fest, dunque è evidente che il team conta molto sul suo nuovo progetto e non teme certo di mostrarlo nel dettaglio.
Una caratteristica che emerge chiaramente anche da questo lungo gameplay commentato dagli sviluppatori è il fatto che Clutch punti molto sulla sua storia, presentandosi come un vero e proprio gioco di guida "narrativo".
Da una Multipla alle corse clandestine
Vediamo dunque un'introduzione alla storia di Clutch nel video riportato qui sotto, con una scena d'intermezzo iniziale che presenta i due protagonisti da piccoli a bordo di una Fiat Multipla, macchina che è diventata una sorta di meme per quanto riguarda questo titolo.
I due protagonisti iniziano subito da giovanissimi ad avere a che fare con la guida, come possiamo vedere, e anche con la vita criminale a quanto pare.
Dopo la scena iniziale, ci ritroviamo subito lanciati in corsa a bordo di una supercar su una strada extraurbana, inseguiti dalla polizia, tanto per far vedere un'altra delle caratteristiche che sono ricorrenti in Clutch.
Quello che possiamo vedere, in questa prima ora di Clutch, è dunque il fatto che il gioco sembra inquadrare le corse in un preciso contesto narrativo di notevole fattura, a differenza di altri titoli del genere, sebbene la qualità del modello di guida e delle attività proposte sia ovviamente ancora tutta da valutare.
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