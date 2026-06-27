0

Clutch è stato mostrato con un'ora di gameplay che svela il nuovo gioco di guida open world

Maverick Games ha mostrato Clutch nel dettaglio con il più lungo video di gameplay visto finora per il titolo in questione: vediamo dunque un'ora del nuovo gioco di guida.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/06/2026
Un'immagine di Clutch
Clutch
Clutch
News Immagini

Maverick Games, il nuovo team fondato da Mike Brown, ex-creative director di Forza Horizon, ha presentato il suo nuovo gioco di guida open world, intitolato Clutch, con un lungo video in streaming contenente oltre un'ora di gameplay.

Come potete vedere qui sotto, la trasmissione ha dato modo di vedere numerose caratteristiche di Clutch, dopo che il gioco era stato svelato in trailer all'inizio di giugno e successivamente con un altro video al Summer Game Fest, dunque è evidente che il team conta molto sul suo nuovo progetto e non teme certo di mostrarlo nel dettaglio.

Una caratteristica che emerge chiaramente anche da questo lungo gameplay commentato dagli sviluppatori è il fatto che Clutch punti molto sulla sua storia, presentandosi come un vero e proprio gioco di guida "narrativo".

Da una Multipla alle corse clandestine

Vediamo dunque un'introduzione alla storia di Clutch nel video riportato qui sotto, con una scena d'intermezzo iniziale che presenta i due protagonisti da piccoli a bordo di una Fiat Multipla, macchina che è diventata una sorta di meme per quanto riguarda questo titolo.

I due protagonisti iniziano subito da giovanissimi ad avere a che fare con la guida, come possiamo vedere, e anche con la vita criminale a quanto pare.

Il gameplay di Clutch è stato presentato con un nuovo video Il gameplay di Clutch è stato presentato con un nuovo video

Dopo la scena iniziale, ci ritroviamo subito lanciati in corsa a bordo di una supercar su una strada extraurbana, inseguiti dalla polizia, tanto per far vedere un'altra delle caratteristiche che sono ricorrenti in Clutch.

Quello che possiamo vedere, in questa prima ora di Clutch, è dunque il fatto che il gioco sembra inquadrare le corse in un preciso contesto narrativo di notevole fattura, a differenza di altri titoli del genere, sebbene la qualità del modello di guida e delle attività proposte sia ovviamente ancora tutta da valutare.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Clutch è stato mostrato con un'ora di gameplay che svela il nuovo gioco di guida open world