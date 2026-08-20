Il gameplay di The Duskbloods spunta online, pubblicato per errore

È spuntato online un video di gameplay di The Duskbloods, che a quanto pare è stato pubblicato in anticipo per errore da una testata taiwanese e mostra il nuovo titolo di FromSoftware in azione con circa due minuti di sequenze in-game.

Come al solito il materiale è stato rimosso rapidamente, ma non prima che alcuni utenti lo ripubblicassero su social e forum: considerando la grande attesa nei confronti di questo gioco, un esito del genere era francamente scontato.

Veniamo però al filmato, che offre un assaggio di una delle modalità presenti in The Duskbloods, ovverosia Moon Blood Bestowal: praticamente la fase finale di una partita in cui i tre giocatori che hanno accumulato il maggior numero di Victory Points si affrontano per la vittoria finale.

Il leak arriva peraltro a poche ore dall'apertura del Network Test, che come sappiamo si svolgerà a partire da domani, 21 agosto, e si concluderà nel corso della mattina del 24 agosto.