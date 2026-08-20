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Il gameplay di The Duskbloods spunta online, pubblicato per errore

A quanto pare una testata taiwanese ha pubblicato in anticipo per errore un video di gameplay di The Duskbloods con due minuti di azione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2026
Uno dei personaggi di The Duskbloods
The Duskbloods
The Duskbloods
News Video Immagini

È spuntato online un video di gameplay di The Duskbloods, che a quanto pare è stato pubblicato in anticipo per errore da una testata taiwanese e mostra il nuovo titolo di FromSoftware in azione con circa due minuti di sequenze in-game.

Come al solito il materiale è stato rimosso rapidamente, ma non prima che alcuni utenti lo ripubblicassero su social e forum: considerando la grande attesa nei confronti di questo gioco, un esito del genere era francamente scontato.

Veniamo però al filmato, che offre un assaggio di una delle modalità presenti in The Duskbloods, ovverosia Moon Blood Bestowal: praticamente la fase finale di una partita in cui i tre giocatori che hanno accumulato il maggior numero di Victory Points si affrontano per la vittoria finale.

Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare

Il leak arriva peraltro a poche ore dall'apertura del Network Test, che come sappiamo si svolgerà a partire da domani, 21 agosto, e si concluderà nel corso della mattina del 24 agosto.

Più veloce del previsto?

Dopo i dettagli relativi alle classi di The Duskbloods, questo nuovo leak mostra finalmente in azione il gioco di FromSoftware, che a quanto pare vanta un gameplay più veloce di quanto molti immaginavano fra doppi salti, scontri aerei, arretramenti rapidi in stile Bloodborne, trasformazioni e armi da fuoco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La qualità del video non consente però di stabilire con certezza il frame rate di The Duskbloods, che potrebbe girare a trenta fotogrammi ben ottimizzati, utilizzare una modalità sbloccata o puntare addirittura ai 60 fps: staremo a vedere.

#Rumor
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