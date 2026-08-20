Odissea batte Deadpool & Wolverine, è il film "rated R" che ha incassato di più

Odissea ha battuto Deadpool & Wolverine, raggiungendo quota 1,34 miliardi di dollari e imponendosi come il film "rated-R" che ha incassato di più nella storia del cinema internazionale.
Peraltro le proiezioni della pellicola diretta da Christopher Nolan stanno continuando, dunque non sappiamo ancora quando e come terminerà la corsa di quest'opera nelle sale cinematografiche, ma si parla di una distribuzione che in formato IMAX andrà avanti fino al 16 settembre.
Ad ogni modo, Ryan Reynolds ha voluto congratularsi con Nolan per gli straordinari risultati ottenuti e lo ha fatto a modo suo, pubblicando un breve ma divertente montaggio che mette in parallelo una scena di Odissea e una di Deadpool & Wolverine.
"Congratulazioni all'intero cast e alla troupe di Odissea per essere diventati il film R-rated con il maggior incasso di tutti i tempi. È davvero un'auto da paura", ha scritto Reynolds citando una battuta del suo film.
Deadpool & Wolverine torneranno
Il post di Ryan Reynolds arriva a pochi giorni dal D23, dove è stato presentato il secondo trailer di Avengers: Doomsday ma anche una divertente clip in cui Hugh Jackman chiede ai Marvel Studios se magari c'è posto per Deadpool e Wolverine nel film.
Alla luce di questi sviluppi, tutto fa pensare che ritroveremo i due personaggi nel già ricchissimo cast della pellicola diretta dai fratelli Russo, che farà il proprio debutto nelle sale italiane il prossimo 16 dicembre.