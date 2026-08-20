Odissea batte Deadpool & Wolverine, è il film "rated R" che ha incassato di più

Odissea ha battuto Deadpool & Wolverine, raggiungendo quota 1,34 miliardi di dollari e imponendosi come il film "rated-R" che ha incassato di più nella storia del cinema internazionale.

Peraltro le proiezioni della pellicola diretta da Christopher Nolan stanno continuando, dunque non sappiamo ancora quando e come terminerà la corsa di quest'opera nelle sale cinematografiche, ma si parla di una distribuzione che in formato IMAX andrà avanti fino al 16 settembre.

Ad ogni modo, Ryan Reynolds ha voluto congratularsi con Nolan per gli straordinari risultati ottenuti e lo ha fatto a modo suo, pubblicando un breve ma divertente montaggio che mette in parallelo una scena di Odissea e una di Deadpool & Wolverine.

"Congratulazioni all'intero cast e alla troupe di Odissea per essere diventati il film R-rated con il maggior incasso di tutti i tempi. È davvero un'auto da paura", ha scritto Reynolds citando una battuta del suo film.