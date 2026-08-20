Le cuffie GXTrust con licenza ufficiale PlayStation sono in offerta su Amazon a prezzo scontatissimo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il costo delle cuffie GXTrust con licenza ufficiale PlayStation: l'offerta prevede uno sconto attivo del 56% per un costo finale di 21,99€. Acquistale direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Le cuffie gaming GXTrust con licenza ufficiale PlayStation sono progettate per offrire un'esperienza audio coinvolgente durante le sessioni di gioco su console. Certificate ufficialmente per PlayStation 4, sono compatibili anche con PlayStation 5 , permettendo di utilizzarle con entrambe le generazioni di console. Il comparto audio si affida a driver da 50 mm , pensati per produrre un suono potente e definito .

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Il microfono integrato consente inoltre di comunicare con gli altri giocatori durante le partite online e può essere ripiegato quando non viene utilizzato. Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort. I morbidi padiglioni over-ear avvolgono le orecchie e contribuiscono a rendere le cuffie adatte anche alle sessioni di gioco più lunghe.

L'archetto rinforzato è inoltre regolabile, permettendo di adattare la vestibilità alle proprie esigenze e mantenendo un design coordinato con l'estetica di PlayStation 4. L'utilizzo è immediato grazie alla configurazione plug & play. Le cuffie possono essere collegate direttamente al controller wireless Dualshock 4 o DualSense.