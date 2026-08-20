Disney+ rivela la lista dei film vedere prima di Avengers: Doomsday

La sequenza include un po' a sorpresa Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ma soprattutto con Spider-Man: No Way Home, che ha portato sullo schermo il concetto di Multiverso nella maniera finora più spettacolare.

Non sono presenti nella lista tutti i film degli Avengers, manca in particolare Age of Ultron, mentre troviamo la serie televisiva di Loki , personaggio che a quanto pare avrà un ruolo piuttosto rilevante in Doomsday.

Disney+ ha pubblicato la lista dei film da vedere prima di Avengers: Doomsday per chi è completamente a digiuno di Marvel Cinematic Universe o per chi semplicemente desidera rinfrescarsi la memoria prima dell'avvento di Doom.

La lista

Sembra che le prevendite dei biglietti di Avengers: Doomsday stiano macinando numeri impressionanti ed è ovviamente comprensibile, se pensiamo che Endgame è stato a un soffio dall'imporsi come il film di maggior successo nella storia del cinema.

Vediamo quindi la lista pubblicata da Disney+, che include la bellezza di quindici film da vedere o rivedere entro il prossimo 16 dicembre: