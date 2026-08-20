Disney+ rivela la lista dei film vedere prima di Avengers: Doomsday

Disney+ ha pubblicato la lista dei film da vedere prima di Avengers: Doomsday per chi è completamente a digiuno di Marvel Cinematic Universe o per chi semplicemente desidera rinfrescarsi la memoria prima dell'avvento di Doom.
Si tratta di un elenco che ovviamente parte da lontano, per la precisione dall'universo Fox con le prime due pellicole dedicate agli X-Men, per poi spostarsi sulla Infinity Saga a cominciare da Captain America: Il Primo Vendicatore.
Non sono presenti nella lista tutti i film degli Avengers, manca in particolare Age of Ultron, mentre troviamo la serie televisiva di Loki, personaggio che a quanto pare avrà un ruolo piuttosto rilevante in Doomsday.
La sequenza include un po' a sorpresa Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ma soprattutto con Spider-Man: No Way Home, che ha portato sullo schermo il concetto di Multiverso nella maniera finora più spettacolare.
La lista
Sembra che le prevendite dei biglietti di Avengers: Doomsday stiano macinando numeri impressionanti ed è ovviamente comprensibile, se pensiamo che Endgame è stato a un soffio dall'imporsi come il film di maggior successo nella storia del cinema.
Vediamo quindi la lista pubblicata da Disney+, che include la bellezza di quindici film da vedere o rivedere entro il prossimo 16 dicembre:
- X-Men
- X-Men 2
- Captain America: Il Primo Vendicatore
- Avengers
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
- Loki
- Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli
- Spider-Man: No Way Home
- Black Panther: Wakanda Forever
- Captain America: Brave New World
- Deadpool & Wolverine
- Doctor Strange e il Multiverso della Follia
- Thunderbolts
- I Fantastici Quattro - Gli Inizi