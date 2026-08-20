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Con l'uscita dell'11, Google Pixel 10 cala drasticamente di prezzo su Amazon: maxi risparmio

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare una copiosa cifra sull'acquisto del Google Pixel 10. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/08/2026
Google Pixel 10

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare una copiosa cifra sull'acquisto del Google Pixel 10: lo sconto attivo è del 33% (-300€) per un costo finale di 599€ per la versione da 128GB. Acquistalo (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui sotto: Il Google Pixel 10 è uno smartphone progettato per combinare prestazioni, qualità del display e capacità fotografiche in un dispositivo dallo spessore contenuto. Il corpo misura infatti 8,6 mm, mentre la certificazione IP68 offre una maggiore protezione contro acqua e polvere.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il dispositivo integra un display OLED da 6,3" con risoluzione di 1080 x 2424 pixel. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, caratteristica che permette di ottenere animazioni più fluide e una maggiore reattività durante la navigazione e l'utilizzo delle applicazioni. Non manca inoltre il supporto allo standard HDR10+, pensato per migliorare la resa dei contenuti compatibili.

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A gestire il comparto hardware troviamo il Google Tensor G5. Ad alimentare il Pixel 10 è presente una batteria da 4.970 mAh. Per quanto riguarda la fotografia, lo smartphone dispone di una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.7, progettata per realizzare immagini dettagliate e luminose. Sul fronte è invece presente una fotocamera da 10 megapixel.

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