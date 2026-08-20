Il processore AMD Ryzen 5 5500X3D è in promozione su AliExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D: applicando il coupon MULTI20 (oppure ITAE20 / ITNS20) è possibile risparmiare 20€ per un totale di 128,49€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 26 agosto.
L'AMD Ryzen 5 5500X3D è un processore pensato per offrire prestazioni elevate soprattutto nelle configurazioni gaming basate sulla piattaforma AM4. Il chip dispone di 6 core e 12 thread, una configurazione adatta sia per giocare sia per gestire contemporaneamente diverse applicazioni e attività. La frequenza di base raggiunge i 4,0 GHz, garantendo una buona capacità di elaborazione nelle operazioni quotidiane e durante le sessioni di gioco.
Ulteriori dettagli sul processore
Uno degli elementi più interessanti del processore è però la presenza della tecnologia AMD 3D V-Cache, che porta la cache complessiva fino a 99 MB. Questa caratteristica è pensata per incrementare le prestazioni nei videogiochi e migliorare la gestione dei dati durante i carichi di lavoro compatibili.
Il Ryzen 5 5500X3D utilizza il socket AM4, permettendo quindi di realizzare o aggiornare configurazioni basate su questa piattaforma senza passare necessariamente alle generazioni più recenti di socket AMD. Si tratta di una soluzione interessante per chi desidera ottimizzare un PC esistente mantenendo un buon livello di prestazioni.