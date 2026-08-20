Il processore AMD Ryzen 5 5500X3D è in promozione su AliExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D: applicando il coupon MULTI20 (oppure ITAE20 / ITNS20) è possibile risparmiare 20€ per un totale di 128,49€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 26 agosto.

L'AMD Ryzen 5 5500X3D è un processore pensato per offrire prestazioni elevate soprattutto nelle configurazioni gaming basate sulla piattaforma AM4. Il chip dispone di 6 core e 12 thread, una configurazione adatta sia per giocare sia per gestire contemporaneamente diverse applicazioni e attività. La frequenza di base raggiunge i 4,0 GHz, garantendo una buona capacità di elaborazione nelle operazioni quotidiane e durante le sessioni di gioco.