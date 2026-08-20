Snapdragon X2 Elite Extreme supera Intel e AMD nei test di Signal65: fino all’87% di prestazioni in più

Snapdragon X2 Elite Extreme ha ottenuto risultati superiori a Intel Core Ultra X9 388H e AMD Ryzen AI 9 465 nei test Signal65.

Il Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme emerge come uno dei processori più interessanti per i notebook Windows di fascia alta secondo una nuova analisi realizzata da Signal65, gruppo indipendente incaricato di confrontare la piattaforma con alcune delle più recenti soluzioni Intel e AMD. Il test ha coinvolto sistemi acquistabili sul mercato e ha evidenziato risultati particolarmente favorevoli al chip Qualcomm sia nelle prestazioni CPU sia nei carichi legati all'intelligenza artificiale. Nel confronto sono stati utilizzati il Core Ultra X9 388H di Intel e il Ryzen AI 9 465 di AMD.

Snapdragon X2 Elite Extreme su Geekbench 7 Con Geekbench 7, lo Snapdragon X2 Elite Extreme avrebbe raggiunto un vantaggio massimo del 53% rispetto a Intel e dell'83% rispetto ad AMD. Il distacco cresce ulteriormente in Cinebench 2026, dove il processore Qualcomm arriva a risultare fino all'87% più veloce nelle prove dedicate al rendering multi-thread. Snapdragon X2 Elite Extreme è sempre di più un'alternativa concreta ad Apple Silicon: tanto potenziale per i laptop ARM su Windows Un elemento particolarmente significativo riguarda le condizioni di alimentazione. Signal65 ha verificato il notebook Qualcomm utilizzando la batteria e il profilo energetico Bilanciato di Windows, mentre i sistemi Intel e AMD erano collegati alla corrente e impostati sulla modalità Massime prestazioni. Nonostante questa differenza, Snapdragon X2 Elite Extreme ha ottenuto risultati migliori in tutti i test CPU e AI considerati.