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Snapdragon X2 Elite Extreme supera Intel e AMD nei test di Signal65: fino all’87% di prestazioni in più

Snapdragon X2 Elite Extreme ha ottenuto risultati superiori a Intel Core Ultra X9 388H e AMD Ryzen AI 9 465 nei test Signal65.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/08/2026
Snapdragon X2 Elite Extreme

Il Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme emerge come uno dei processori più interessanti per i notebook Windows di fascia alta secondo una nuova analisi realizzata da Signal65, gruppo indipendente incaricato di confrontare la piattaforma con alcune delle più recenti soluzioni Intel e AMD.

Il test ha coinvolto sistemi acquistabili sul mercato e ha evidenziato risultati particolarmente favorevoli al chip Qualcomm sia nelle prestazioni CPU sia nei carichi legati all'intelligenza artificiale. Nel confronto sono stati utilizzati il Core Ultra X9 388H di Intel e il Ryzen AI 9 465 di AMD.

Snapdragon X2 Elite Extreme su Geekbench 7

Con Geekbench 7, lo Snapdragon X2 Elite Extreme avrebbe raggiunto un vantaggio massimo del 53% rispetto a Intel e dell'83% rispetto ad AMD. Il distacco cresce ulteriormente in Cinebench 2026, dove il processore Qualcomm arriva a risultare fino all'87% più veloce nelle prove dedicate al rendering multi-thread.

Snapdragon X2 Elite Extreme è sempre di più un'alternativa concreta ad Apple Silicon: tanto potenziale per i laptop ARM su Windows Snapdragon X2 Elite Extreme è sempre di più un'alternativa concreta ad Apple Silicon: tanto potenziale per i laptop ARM su Windows

Un elemento particolarmente significativo riguarda le condizioni di alimentazione. Signal65 ha verificato il notebook Qualcomm utilizzando la batteria e il profilo energetico Bilanciato di Windows, mentre i sistemi Intel e AMD erano collegati alla corrente e impostati sulla modalità Massime prestazioni. Nonostante questa differenza, Snapdragon X2 Elite Extreme ha ottenuto risultati migliori in tutti i test CPU e AI considerati.

Snapdragon X2 Elite Extreme: IA e test su vari dispositivi

Buone notizie arrivano anche dal comparto dedicato all'intelligenza artificiale. La NPU Hexagon di Qualcomm raggiunge 80 TOPS, contro i 50 TOPS delle soluzioni concorrenti analizzate. Nel test Procyon AI Computer Vision, il chip avrebbe raggiunto quasi il doppio delle prestazioni della NPU Intel e circa 2,4 volte quelle di AMD.

Fonte: WindowsCentral.com
Fonte: WindowsCentral.com

Signal65 ha utilizzato tre notebook differenti: ASUS Zenbook A16, MSI Prestige 16 e HP OmniBook X 16, con prezzi compresi tra 1.649 e 2.299 dollari. Il rapporto è stato commissionato da Qualcomm, elemento da considerare nell'interpretazione dei risultati. Intel mantiene inoltre un vantaggio nella grafica integrata Arc B390 e in una prova di autonomia Office.

#Tecnologia
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