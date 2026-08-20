Gli auricolari OnePlus Buds Pro 3 sono in promo su AliExpress: applica il codice sconto e risparmia

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 3 sono true wireless, progettati per offrire un'esperienza audio di qualità, combinando cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB e tecnologie dedicate alla gestione delle chiamate. Il sistema utilizza tre microfoni con riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale , affiancati da un microfono a conduzione ossea VPU, per migliorare la captazione della voce.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo degli auricolari OnePlus Buds Pro 3: applicando il coupon MULTI11 (o ITAE11 / ITNS11) è possibile ottenere 11€ di sconto per un costo totale e finale di 82,41€. Puoi acquistarli direttamente tramite questo link . La spedizione è prevista tra il 23 e il 29 agosto .

Ulteriori dettagli sugli auricolari

Sul fronte audio, gli auricolari supportano una risposta in frequenza da 15 Hz a 40.000 Hz e la connettività Bluetooth 5.4. È inoltre previsto il supporto all'audio ad alta risoluzione tramite codec LHDC 5.0, disponibile attraverso un successivo aggiornamento OTA. Sono supportati anche i codec SBC e AAC, mentre la trasmissione può arrivare a 24 bit e 192 kHz.

Per quanto riguarda l'autonomia, con ANC attivo e codec AAC, la combinazione di auricolari e custodia raggiunge fino a 25 ore, mentre disattivando la cancellazione del rumore si arriva a 43 ore complessive. Considerando esclusivamente gli auricolari, l'autonomia è rispettivamente di 6 ore con ANC attivo e 10 ore con ANC disattivato, sempre utilizzando AAC.