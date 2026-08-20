Il leaker di GTA 6 ha dimostrato di essere in possesso del gioco, e lo ha fatto nella maniera più semplice possibile: pubblicando un nuovo video di gameplay e chiudendolo con una prova concreta.

Le nuove sequenze trafugate vedono Jason a bordo di un biplano mentre sorvola la mappa di Grand Theft Auto VI, alternando diverse inquadrature al fine di offrire una vista il più possibile completa sull'ambientazione del nuovo capitolo della serie firmata Rockstar Games.

La parte che ci interessa arriva però alla fine del video, quando il leaker scrive su di un muro il proprio nome utilizzando come "vernice" i proiettili di un fucile d'assalto, e dimostrando dunque di avere effettivamente a disposizione una copia del gioco.

Il leak arriva peraltro con grande puntualità rispetto a quanto promesso dall'autore dopo la prima fuga di materiali, e a quanto pare si pone come un gesto di protesta nei confronti della decisione di pubblicare GTA 6 solo in formato digitale.