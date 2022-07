GTA 6, enorme leak rivela tutto sul gioco: uscita, trama, personaggi e ambientazioni

GTA 6 potrebbe essere stato vittima di un enorme leak che ha rivelato tutto sul gioco: dal periodo di uscita alla trama, passando per personaggi, ambientazioni, durata della campagna, tempistiche del reveal, piattaforme di riferimento e tanto altro ancora.

Si tratta di un documento enorme, frutto dell'opera di una persona con tantissimo tempo libero e fantasia oppure effettivamente basato sui materiali originali di Grand Theft Auto VI. Molti elementi riprendono i recenti leak su storia, personaggi e ambientazioni di GTA 6, ma scendendo molto più nei dettagli.

Secondo queste informazioni, GTA 6 verrà annunciato ufficialmente questa estate, ma il lancio avverrà solo nel corso dell'autunno 2024 e unicamente sulle piattaforme next-gen, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S. PlayStation 4 e Xbox One verranno escluse, com'era lecito immaginare per un progetto con queste tempistiche e queste ambizioni.

In sviluppo dal 2014, Grand Theft Auto 6 vanterà una campagna della durata di circa 75 ore e una mappa che si estende in totale per circa 225 Km quadrati, includendo ambientazioni come Liberty State, Carcer City, Vice City, Cottonmouth e un prologo in Sudamerica.

I protagonisti saranno tre: Ricardo, Casey e Rose. Il primo è un ex agente speciale colombiano ossessionato dai soldi e dal potere, il secondo è un ex pugile, testa calda del trio ma senza le psicosi di Trevor, mentre infine Rose viene descritta come una donna all'apparenza mite ma in realtà estremamente fredda e determinata, finanche malvagia.

Sarà possibile passare da un personaggio all'altro liberamente dopo le fasi iniziali della campagna, anche se l'effetto visivo sarà diverso rispetto a GTA 5, con una sorta di veloce zoom sulle strade fino alla location del protagonista che vogliamo controllare, anziché una ripresa dall'alto.

GTA 5, un artwork ufficiale con i tre protagonisti

La storia di GTA 6 partirà con un prologo ambientato in Sudamerica, come detto, per poi svilupparsi a partire da Vice City, dove Ricardo, Casey e Rose avranno modo di incontrarsi e decideranno di formare una banda per perseguire i propri obiettivi.

Il presunto leak include persino il finale della campagna, sebbene pare che alcuni aspetti siano ancora soggetti a modifche, e un lungo elenco di comprimari (con un paio di clamorosi ritorni), veicoli, brani musicali e altro ancora.