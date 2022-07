Fall Guys: in arrivo il crossover con Sonic? Un leak svela una mappa e skin a tema

Dopo l'evento a tema Halo, a quanto pare Fall Guys: Ultimate Knockdown potrebbe accogliere nel prossimo futuro un altro importante crossover, questa volta con Sonic the Hedgehog, stando a un leak che potrebbe aver svelato in anticipo una skin e una mappa a tema.

Il leak, riportato su Twitter da Rebs Gaming, mostra uno scatto della nuova mappa "Bean Hill Zone", ovvero una parodia di Green Hill Zone, il primo livello di Sonic The Hedgehog, che ne ricorda molto gli aspetti caratteristici, con tanto di anelli dorati da raccogliere. L'altra immagine invece rappresenta i presunti costumi in arrivo su Fall Guys, chiamati Super Sonic, Eggman e Tails.

Stando alle voci di corridoio il crossover tra Fall Guys e Sonic the Hedgehog è in programma per il mese di agosto, ma per il momento vi raccomandiamo di prendere le indiscrezioni con le molle in attesa di annunci ufficiali in merito.

Fall Guys ha riscosso un notevole successo nel 2020 quando è stato lanciato su PS4 incluso tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus, cosa che ha aiutato il coloratissimo battle royale free-to-play di Meidatonic a ritagliarsi uno spazio importante nel mercato. Successivamente la popolarità del gioco è calata negli anni, ma ora a quanto pare sta vivendo una seconda giovinezza grazie al lancio su piattaforme Xbox e Nintendo Switch, nonché il passaggio alla formula free-to-play.

Eventi crossover come quelli con Halo e Sonic (se verrà confermato) senza dubbio hanno un grande fascino e a aiutano a mantenere alto l'interesse della community.