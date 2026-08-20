AirPods con fotocamere, il debutto potrebbe slittare al 2027: Apple sta risolvendo alcuni problemi

Negli ultimi giorni si era rafforzata l'ipotesi di un possibile debutto già a settembre per i nuovi AirPods dotati di fotocamere, magari insieme alla prossima generazione di iPhone. A riaccendere l'interesse sul progetto era stato un filmato emerso dal codice di macOS Tahoe 26.7, nel quale sarebbe comparso uno dei prototipi degli auricolari. Secondo le informazioni più recenti riportate da Mark Gurman di Bloomberg, tuttavia, la situazione sarebbe diversa e Apple avrebbe fissato il lancio per il 2027. L'azienda starebbe sviluppando almeno due varianti, identificate internamente con i codici B798 e B790.

AirPods con fotocamera: sono possibili? Uno degli elementi più interessanti riguarda la funzione delle fotocamere. Gli AirPods non sarebbero pensati come vere e proprie videocamere indossabili e i sensori utilizzati avrebbero una risoluzione contenuta. Il loro obiettivo principale sarebbe invece quello di raccogliere informazioni sull'ambiente circostante. Futuri iPhone, device per la casa, AirPods e chi più ne ha più ne metta: da macOS Tahoe il futuro di Apple I dati acquisiti potrebbero essere sfruttati dalla futura Siri basata sull'intelligenza artificiale per comprendere meglio ciò che si trova davanti all'utente. In questo modo, gli auricolari potrebbero fornire all'assistente informazioni aggiuntive sul contesto e contribuire a ottenere risposte più pertinenti alle richieste.