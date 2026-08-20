Disponibile la demo di Trails in the Sky 2nd Chapter, pubblicato anche il filmato introduttivo

GungHo Online Entertainment e Falcom hanno pubblicato la demo di Trails in the Sky 2nd Chapter, pensata come antipasto in vista del debutto del gioco previsto per il prossimo mese.

La versione di prova è disponibile su PC tramite Steam, su PS5 via PlayStation Store e su Nintendo Switch attraverso l'eShop. Niente demo su Switch 2, almeno per il momento. In aggiunta, è stato diffuso anche il filmato introduttivo del gioco, che potete visualizzare qui sotto.