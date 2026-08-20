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Disponibile la demo di Trails in the Sky 2nd Chapter, pubblicato anche il filmato introduttivo

Falcom e GungHo pubblicano la demo di Trails in the Sky 2nd Chapter, disponibile su PC, PS5 e Switch, insieme al filmato introduttivo. Un assaggio del gioco in arrivo il 17 settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/08/2026
Trails in the Sky 2nd Chapter
Trails in the Sky 2nd Chapter
Trails in the Sky 2nd Chapter
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GungHo Online Entertainment e Falcom hanno pubblicato la demo di Trails in the Sky 2nd Chapter, pensata come antipasto in vista del debutto del gioco previsto per il prossimo mese.

La versione di prova è disponibile su PC tramite Steam, su PS5 via PlayStation Store e su Nintendo Switch attraverso l'eShop. Niente demo su Switch 2, almeno per il momento. In aggiunta, è stato diffuso anche il filmato introduttivo del gioco, che potete visualizzare qui sotto.

Tutto il Capitolo 1 in anteprima

Secondo i dettagli condivisi dagli sviluppatori, la demo riprende immediatamente dopo gli eventi di Trails in the Sky 1st Chapter. Di conseguenza chi non ha ancora giocato il primo capitolo potrebbe quindi imbattersi in alcuni spoiler.

Nihon Falcom, ricavi in crescita del 111% nei primi tre trimestri grazie alla serie Trails in the Sky Nihon Falcom, ricavi in crescita del 111% nei primi tre trimestri grazie alla serie Trails in the Sky

Questa versione consente di affrontare l'avventura fino alla conclusione del Capitolo 1, con la possibilità di trasferire i salvataggi nella versione completa per proseguire la storia. Gli sviluppatori segnalano inoltre che alcune caratteristiche della demo potrebbero differire da quelle della versione finale.

A questo proposito, vi ricordiamo che Trails in the Sky 2nd Chapter sarà disponibile su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) a partire dal 17 settembre.

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