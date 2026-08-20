LG presenta la tecnologia OLED FLiPP: più luminosità, consumi ridotti e maggiore durata dei pannelli

LG Display ha presentato FLiPP, una nuova tecnologia destinata alla produzione di pannelli OLED RGB che potrebbe offrire diversi vantaggi rispetto al tradizionale processo basato sulle Fine Metal Mask (FMM). Il nome FLiPP deriva da "FMM-Less Innovative Pixel Patterning" e identifica un sistema progettato per eliminare l'utilizzo delle maschere metalliche nella fase di realizzazione del pattern dei pixel.
La produzione OLED convenzionale utilizza sottilissime maschere metalliche per depositare selettivamente i materiali organici responsabili dei colori rosso, verde e blu. LG Display ha invece sviluppato per FLiPP un processo basato sulla fotolitografia.
I materiali RGB vengono applicati in sequenza e successivamente sottoposti a una precisa esposizione alla luce ultravioletta, che rimuove le parti non necessarie e permette di definire la struttura dei pixel.
LG e i vantaggi della nuova tecnologia
Secondo LG Display, questo approccio permette di superare alcune limitazioni delle FMM. Le maschere metalliche di grandi dimensioni possono infatti deformarsi a causa del proprio peso, provocando problemi di allineamento e possibili difetti nella resa dei colori. Inoltre, la produzione di maschere differenti per pannelli con dimensioni e risoluzioni diverse aumenta la complessità del processo produttivo.
Uno dei principali vantaggi di FLiPP riguarda l'apertura dei pixel, che nelle condizioni indicate da LG Display può aumentare di circa il 55% rispetto a un pannello realizzato con FMM. Questa caratteristica contribuirebbe a ottenere prestazioni superiori sotto diversi aspetti.
I dati dichiarati da LG
L'azienda dichiara una luminosità fino a 1,6 volte maggiore, una durata del pannello fino a 2,4 volte superiore e un consumo energetico ridotto del 13% rispetto alla tecnologia FMM. A questi risultati si aggiunge una maggiore flessibilità produttiva, soprattutto nella realizzazione di pannelli su grandi substrati.
Le FMM presentano infatti limitazioni legate alle dimensioni delle maschere metalliche quando vengono utilizzati grandi substrati di vetro. FLiPP, non dipendendo da queste componenti, permette invece di applicare il pattern RGB su superfici più ampie.
LG Display sta mostrando la nuova tecnologia durante IMID 2026 a Busan, ma non ha ancora annunciato prodotti commerciali basati su FLiPP né indicato quando potrebbe arrivare sul mercato.