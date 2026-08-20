Moonlighter 2: The Endless Vault è in promo su Instant Gaming, acquista il nuovo capitolo a prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Moonlighter 2: The Endless Vault, l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale di 18,29€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Moonlighter 2: The Endless Vault propone una nuova avventura che combina elementi da rogue-lite e Action-RPG con la gestione di un negozio. Il protagonista Will, rimasto senza denaro nel villaggio di Tresna, dovrà ricominciare la propria attività commerciale mentre esplora dimensioni misteriose alla ricerca di tesori e antichi reperti da vendere.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'esplorazione dei dungeon rappresenta una parte centrale dell'esperienza: i giocatori dovranno affrontare nemici e boss sempre più pericolosi, raccogliere bottini e scegliere tra diverse categorie di armi, set di armature e abilità speciali. Anche la gestione dello zaino assume un ruolo importante, perché organizzare correttamente gli oggetti permette di creare sinergie e aumentare i guadagni.
Dopo ogni spedizione sarà possibile tornare al negozio, personalizzarlo, stabilire i prezzi della merce e osservare il comportamento dei clienti per concludere gli affari migliori. Eventi speciali, vantaggi commerciali ed esposizioni ottimizzate contribuiranno a incrementare i profitti.
Al centro dell'avventura c'è inoltre l'Endless Vault, un antico manufatto che propone sfide progressive e ricompense sempre più preziose.