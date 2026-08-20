Mass Effect 5 e BioWare sono a rischio, avverte un ex manager di Electronic Arts

Rosier, oggi direttore della divisione market intelligence di Newzoo, ritiene che l'acquisizione da 55 miliardi di dollari che ha portato EA a diventare una società privata (con investimenti provenienti dal Saudi Public Investment Fund, da Silver Lake e da Affinity Partners) possa avere conseguenze pesanti sui progetti meno redditizi del portfolio. I nuovi proprietari, spiega, cercheranno inevitabilmente un ritorno rapido sull'investimento, concentrandosi sui franchise più remunerativi come EA Sports FC, Madden e Battlefield.

I giochi Bioware richiedono tanti anni e costano tanto

In questo scenario, BioWare rappresenta un'incognita. "Le IP di BioWare sono nel mezzo", ha dichiarato Rosier a PC Gamer. "Lo studio ha faticato negli ultimi anni, il brand ha faticato, e non so se continueranno a finanziarli. È il più grande punto di domanda per me".

Il riferimento è ai risultati altalenanti degli ultimi progetti: dopo il successo di Dragon Age: Inquisition nel 2014, lo studio ha inseguito il modello live-service con Anthem nel 2019, rivelatosi un flop, e ha impiegato quasi un decennio per completare Dragon Age: The Veilguard, accolto in modo tiepido. Anche Mass Effect ha vissuto una fase complicata, con Andromeda (2017) considerato un passo falso e la Legendary Edition del 2021 che, pur apprezzata, non è riuscita a rilanciare pienamente il brand.

Rosier non nasconde il suo scetticismo: "Crederò all'esistenza del nuovo Mass Effect quando lo vedrò. Ho lavorato per molti anni con BioWare: a volte lo sviluppo può trascinarsi per anni prima che qualcosa prenda forma".

"In questo momento può succedere davvero qualsiasi cosa. Possono decidere di staccare la spina molto facilmente. E se i nuovi investitori non hanno un particolare attaccamento alla storia del portfolio, è probabile che scelgano semplicemente l'opzione più sensata dal punto di vista finanziario".