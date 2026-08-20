WhatsApp è nuovamente al lavoro per aggiornare il design Liquid Glass della piattaforma per iPhone

WhatsApp sta lavorando a nuovi interventi grafici per portare il design Liquid Glass su altre sezioni della sua applicazione per iPhone. Dopo aver aggiornato l'interfaccia delle conversazioni, l'azienda sta preparando modifiche dedicate all'editor di disegno e al lettore video, con l'obiettivo di rendere più uniforme l'aspetto dell'applicazione in vista dell'arrivo di iOS 27.

Le novità sono state individuate nella versione beta 26.33.10.18 di WhatsApp per iOS, distribuita tramite TestFlight, ma al momento non sono ancora disponibili per i beta tester. L'editor utilizzato per modificare foto, video e GIF prima della condivisione riceverà un aggiornamento estetico per i pulsanti presenti nella parte superiore dello schermo.