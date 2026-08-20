WhatsApp è nuovamente al lavoro per aggiornare il design Liquid Glass della piattaforma per iPhone

WhatsApp sta lavorando a nuovi interventi grafici per portare il design Liquid Glass su altre sezioni della sua applicazione per iPhone. Dopo aver aggiornato l'interfaccia delle conversazioni, l'azienda sta preparando modifiche dedicate all'editor di disegno e al lettore video, con l'obiettivo di rendere più uniforme l'aspetto dell'applicazione in vista dell'arrivo di iOS 27.
Le novità sono state individuate nella versione beta 26.33.10.18 di WhatsApp per iOS, distribuita tramite TestFlight, ma al momento non sono ancora disponibili per i beta tester. L'editor utilizzato per modificare foto, video e GIF prima della condivisione riceverà un aggiornamento estetico per i pulsanti presenti nella parte superiore dello schermo.
WhatsApp lavora anche sul lettore video
Un intervento analogo interesserà il lettore video. In questo caso, WhatsApp sta modificando la barra che indica la posizione della riproduzione, adattandola al nuovo stile traslucido. Non si tratta quindi di una trasformazione radicale delle funzionalità, ma di un intervento pensato soprattutto per uniformare l'esperienza visiva.
Il passaggio a Liquid Glass è già arrivato in diverse parti di WhatsApp, compresi l'elenco delle chat, la scheda Aggiornamenti, la barra laterale e, più recentemente, la schermata delle conversazioni. Quest'ultima presenta elementi più trasparenti e un effetto sfocato che caratterizza il nuovo approccio grafico.
WhatsApp estende il design Liquid Glass
WhatsApp ha inoltre esteso il linguaggio visivo alle applicazioni per iPad e Mac, mentre i lavori sulle versioni per iPhone proseguono. L'aggiornamento dell'editor e del player rappresenta quindi uno degli ultimi passaggi necessari per rendere più coerente l'interfaccia.
L'avvicinarsi di iOS 27 sembra spingere WhatsApp a completare il processo, anche se non è stata comunicata una data precisa per la distribuzione pubblica delle nuove funzioni. Per ora, entrambe le modifiche rimangono in fase di sviluppo. Che cosa ne pensate di questa novità? Ritenete il Liquid Glass gradevole e/o funzionale? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.