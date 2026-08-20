Terraria aggiornato alla versione 1.4.5.7, che migliora il bilanciamento e aggiunge tante novità

Re-Logic ha pubblicato, per adesso solo su PC, l'aggiornamento 1.4.5.7 di Terraria , descritto come l'ultimo hotfix della versione Bigger and Boulder , salvo eventuali emergenze. Del resto ormai nessuno crede più che Re-Logic smetterà di aggiornare Terraria, visto che doveva farlo ormai diversi anni fa . L'aggiornamento si concentra soprattutto sul bilanciamento, con numerosi ritocchi alle statistiche e al funzionamento degli oggetti, oltre all'introduzione di nuovi contenuti e a una lunga serie di correzioni.

Prima su PC

La versione PC è arrivata prima delle edizioni console e mobile. Re-Logic aveva inizialmente previsto un lancio simultaneo, ma le procedure di approvazione su console hanno consigliato di fare altrimenti.

Tra le novità spicca l'aggiunta di oltre 30 nuovi oggetti, tra cui Daybloom Staff, Glacier Fang, Mystic Bloom, Lightning Strike, Ruinous Staff, Arc Surge, Mobius Strip, Ouroboros Ring, Phoenix Quiver e Restoration Shield. Anche il sistema delle gemme è stato profondamente rivisto: i Gem Staff ora ricevono effetti differenti in base alla gemma utilizzata, mentre l'equipaggiamento di una Gem Robe aggiunge a sua volta l'effetto della relativa gemma. L'abbinamento tra bastone e veste dello stesso tipo aumenta inoltre i danni, mentre il costo in metallo dei Gem Staff è stato ridotto di circa il 30%.

Non mancano interventi dedicati alla qualità della vita. Tra questi c'è la possibilità di condividere l'equipaggiamento tra diversi loadout, rendendo condivisibili gli oggetti preferiti, oltre alla possibilità per i giocatori morti di saltare il conto alla rovescia del respawn quando non sono presenti pericoli significativi. Sono stati inoltre semplificati alcuni comportamenti legati a forzieri, oggetti raccoglibili e creature.

Il bilanciamento interessa praticamente ogni aspetto del gioco. Le armi da mischia hanno ricevuto numerosi aggiustamenti, con interventi particolarmente rilevanti per oggetti come Chlorophyte Saber, Chlorophyte Claymore e Paladin's Hammer, mentre diverse armi a distanza sono state potenziate o modificate nel funzionamento. Anche il sistema della magia è stato profondamente rivisto.

Anche il combattimento contro i boss è stato oggetto di diversi interventi. Il Moon Lord, in particolare, presenta ora attacchi più leggibili e alcune situazioni potenzialmente difficili da evitare sono state corrette. I raggi e altri attacchi ricevono brevi finestre di sicurezza dopo la loro comparsa, mentre i True Eyes of Cthulhu sincronizzano meglio i propri pattern con quelli del boss principale.

Sul fronte multiplayer, l'aggiornamento migliora la sincronizzazione dei movimenti e degli attacchi, riduce alcuni problemi legati alla latenza e corregge un exploit relativo ai pacchetti di rete. Sono stati inoltre sistemati numerosi problemi specifici dei server dedicati.

Il changelog comprende infine centinaia di correzioni, che spaziano da crash e problemi di performance a bug grafici, problemi di generazione dei mondi, comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale e malfunzionamenti in multiplayer.