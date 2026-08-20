The Plucky Squire è un videogioco tutto da scoprire: su Instant Gaming è in promo a prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su The Plucky Squire, il cui prezzo cala drasticamente: l'offerta prevede uno sconto attivo del 90% per un costo finale di 3,65€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: The Plucky Squire è un'avventura d'azione ambientata in un mondo fiabesco dove realtà bidimensionale e tridimensionale si incontrano. Il protagonista Pennino è un giovane eroe che vive insieme ai suoi amici all'interno delle pagine di un libro, fino a quando scopre l'esistenza di un misterioso universo 3D al di fuori della storia che conosce.