The Plucky Squire è un videogioco tutto da scoprire: su Instant Gaming è in promo a prezzo scontato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su The Plucky Squire, il cui prezzo cala drasticamente: l'offerta prevede uno sconto attivo del 90% per un costo finale di 3,65€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: The Plucky Squire è un'avventura d'azione ambientata in un mondo fiabesco dove realtà bidimensionale e tridimensionale si incontrano. Il protagonista Pennino è un giovane eroe che vive insieme ai suoi amici all'interno delle pagine di un libro, fino a quando scopre l'esistenza di un misterioso universo 3D al di fuori della storia che conosce.
Ulteriori dettagli sul gioco
A sconvolgere l'equilibrio del racconto è Brontolomeo, il malvagio antagonista che comprende di essere destinato a perdere eternamente contro le forze del bene. Determinato a cambiare il proprio destino, decide di espellere Pennino dalle pagine del libro, alterando così il corso degli eventi e mettendo in pericolo il lieto fine della storia.
Pennino dovrà quindi affrontare numerose sfide per salvare i suoi amici e contrastare le forze oscure del nemico. L'avventura propone un continuo passaggio tra ambientazioni 2D e mondi 3D, creando situazioni sempre differenti e sorprendenti.
Durante il viaggio sarà necessario risolvere enigmi, affrontare combattimenti e cimentarsi in particolari attività, tra cui incontri sul ring contro agguerriti tassi-pugili. Qui la nostra recensione.