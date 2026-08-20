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Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo ora disponibile su iOS e Android

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo arriva su iOS e Android con tutti i contenuti già disponibili, costumi crossover e supporto al cross-save per continuare l'avventura su qualsiasi piattaforma.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/08/2026
Artwork di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
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Dopo il successo ottenuto su PC e console, Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo approda anche su dispositivi mobile.

Il gioco è ora acquistabile al prezzo di 29,99 euro tramite Google Play Store per Android e App Store per iOS.

Supporto al cross-save e tutti i contenuti già disponibili

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un GDR con elementi life-sim in cui il giocatore interpreta un avventuriero naufragato su un'isola apparentemente deserta. L'obiettivo è esplorarla, affrontare i mostri che la popolano e costruire una nuova vita scegliendo tra diverse professioni, dal guerriero al cuoco, dall'agricoltore all'esploratore. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Fantasy Life i: la ragazza che ruba il tempo.

FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un notevole traguardo di vendite FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un notevole traguardo di vendite

La versione mobile preserva la qualità visiva del gioco e include tutti i contenuti attualmente disponibili, compresi quelli della Digital Deluxe Edition e gli ultimi DLC pubblicati sulle altre piattaforme. Arrivano anche i costumi crossover ispirati ai titoli LEVEL-5 Professor Layton e Yo-Kai Watch: non sono esclusivi della versione mobile, poiché ora disponibili anche su console e PC tramite aggiornamento. Grazie al supporto per il cross-save, i giocatori possono inoltre proseguire la propria partita senza interruzioni su qualsiasi piattaforma.

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