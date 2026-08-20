Un dirigente di Electronic Arts avrebbe insultato i dipendenti dopo un incontro sull'acquisizione

Il controverso accordo per l'acquisizione di Electronic Arts è ormai concluso e la società è passata sotto il controllo di un consorzio di investitori che comprende il fondo sovrano saudita PIF e Affinity Partners, guidata da Jared Kushner. L'operazione aveva suscitato forti preoccupazioni tra dipendenti e giocatori, soprattutto per il possibile impatto sui posti di lavoro e sulla libertà creativa dei team.

Secondo un nuovo rapporto di Game Developer, proprio le modalità con cui Electronic Arts avrebbe affrontato queste preoccupazioni con i dipendenti sarebbero state al centro di alcuni episodi controversi. Durante un'assemblea virtuale nell'autunno del 2025, i lavoratori avrebbero potuto rivolgere domande ai vertici dell'azienda, esprimendo timori legati soprattutto a possibili licenziamenti e alla censura di contenuti considerati sensibili, compresi quelli legati a personaggi e tematiche LGBTQ+.