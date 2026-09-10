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Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, annunciata l'espansione The Celestial Express

LEVEL‑5 ha annunciato The Celestial Express, la nuova espansione a pagamento di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, ricca di contenuti inediti che ampliano progressione, crafting ed esplorazione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/09/2026
Artwork di Fantasy Life i
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
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Durante l'evento LEVEL-5 Vision 2026 II Dream c'è stato spazio anche per delle novità per Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo. Infatti è stata annunciata la nuova espansione a pagamento The Celestial Express.

Non è stata ancora svelata una data di uscita precisa. In compenso durante la presentazione sono stati svelati varie informazioni sui nuovi contenuti, assieme ad alcune immagine, che trovate qui sotto.

I primi dettagli sul DLC

Secondo il CEO Akihiro Hino, l'espansione introduce una quantità significativa di novità pensate per ampliare ogni aspetto dell'esperienza. Tra le aggiunte principali figurano due nuovi Life Rank, God‑in‑Training e God, che offrono sfide dedicate e una progressione più ampia.

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Il sistema di crafting viene potenziato con la possibilità di creare varianti estetiche degli oggetti e con le God Recipes, che permettono di ottenere equipaggiamenti dotati di abilità speciali. Arrivano anche nuove armi, armature e costumi ispirati ai compagni di avventura, oltre agli Wingmate, accessori che accompagnano il giocatore e lo assistono durante l'esplorazione.

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo ora disponibile su iOS e Android Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo ora disponibile su iOS e Android

Il DLC introduce inoltre una mount speciale, personalizzabile con parti forgiate dai Life di rango divino e capace di attaccare durante la cavalcata. Completano il pacchetto nuovi set d'arredamento, design per la casa, mostri, materiali da raccogliere e un ulteriore livello di God Crown, più potente del Gold Crown.

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