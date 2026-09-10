Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, annunciata l'espansione The Celestial Express

Non è stata ancora svelata una data di uscita precisa. In compenso durante la presentazione sono stati svelati varie informazioni sui nuovi contenuti, assieme ad alcune immagine, che trovate qui sotto.

Durante l'evento LEVEL-5 Vision 2026 II Dream c'è stato spazio anche per delle novità per Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo . Infatti è stata annunciata la nuova espansione a pagamento The Celestial Express .

I primi dettagli sul DLC

Secondo il CEO Akihiro Hino, l'espansione introduce una quantità significativa di novità pensate per ampliare ogni aspetto dell'esperienza. Tra le aggiunte principali figurano due nuovi Life Rank, God‑in‑Training e God, che offrono sfide dedicate e una progressione più ampia.

Il sistema di crafting viene potenziato con la possibilità di creare varianti estetiche degli oggetti e con le God Recipes, che permettono di ottenere equipaggiamenti dotati di abilità speciali. Arrivano anche nuove armi, armature e costumi ispirati ai compagni di avventura, oltre agli Wingmate, accessori che accompagnano il giocatore e lo assistono durante l'esplorazione.

Il DLC introduce inoltre una mount speciale, personalizzabile con parti forgiate dai Life di rango divino e capace di attaccare durante la cavalcata. Completano il pacchetto nuovi set d'arredamento, design per la casa, mostri, materiali da raccogliere e un ulteriore livello di God Crown, più potente del Gold Crown.