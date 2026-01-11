0

Jennifer Hale vorrebbe tornare in Mass Effect 5, non solo come Shepard

L'attrice Jennifer Hale tornerebbe volentieri a interpretare il Comandante Shepard in Mass Effect 5, ma solo se fosse un ritorno giustificato, altrimenti vorrebbe essere un alieno.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/01/2026
Il Comandante Shepard in versione femminile in Mass Effect
Mass Effect
Mass Effect
In una nuova intervista pubblicata da Polygon, l'attrice Jennifer Hale ha parlato di un suo eventuale ritorno in Mass Effect 5, che accoglierebbe molto volentieri e non solo nella sua vecchia parte di Shepard in versione femminile, ma anche in altre forme.

Senza voler approfondire per eventuali spoiler, in effetti il ritorno del Comandante Shepard in Mass Effect 5 potrebbe essere difficilmente giustificabile, sebbene non sia del tutto escluso, dunque potrebbe essere poco probabile un ritorno della Hale nel suo ruolo storico.

Tuttavia, sarebbe felicissima di poter tornare a indossare i panni di Shepard, ma solo se il suo ritorno dovesse "funzionare al meglio per il bene dell'universo di gioco", ha spiegato.

Altrimenti va bene anche uno strano alieno

Insomma, l'eventuale ritorno di Shepard sarebbe una cosa molto gradita alla Hale, che a quel punto tornerebbe volentieri a donare la voce al personaggio in versione femminile, ma questa dovrebbe essere giustificata al meglio nella storia per poter funzionare.

Altrimenti, la Hale ha riferito che tornerebbe comunque volentieri in Mass Effect 5 anche interpretando delle parti diverse: "Mi piacerebbe continuare la storia di Shepard se fosse la cosa migliore per l'universo" del gioco, ha affermato. "Altrimenti, forse un lontano parente di Shepard o una specie completamente diversa".

Anzi, la Hale a quel punto vorrebbe piuttosto dedicarsi a qualche specie particolarmente oscura e misteriosa: "Un Vorcha, sì, qualcosa di strano", ha spiegato, parlando delle altre possibilità che potrebbero emergere.

L'attrice ha peraltro spiegato che praticamente tutte le specie aliene di Mass Effect vennero registrate da Mark Meer, che fu incaricato di caratterizzare ogni alieno presente nel gioco: "Quando [BioWare] ha iniziato a sviluppare Mass Effect, ha chiesto a Mark di ideare il suono di ogni singola specie presente nel gioco, ogni singola razza aliena", ha raccontato Hale. "Mark ha risposto Ok e ha semplicemente elaborato delle idee. Quindi sono tutte frutto della mente di Mark Meer. È una cosa davvero fantastica. È geniale".

