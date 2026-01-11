Jennifer Hale vorrebbe tornare in Mass Effect 5, non solo come Shepard

Altrimenti va bene anche uno strano alieno

Insomma, l'eventuale ritorno di Shepard sarebbe una cosa molto gradita alla Hale, che a quel punto tornerebbe volentieri a donare la voce al personaggio in versione femminile, ma questa dovrebbe essere giustificata al meglio nella storia per poter funzionare.

Altrimenti, la Hale ha riferito che tornerebbe comunque volentieri in Mass Effect 5 anche interpretando delle parti diverse: "Mi piacerebbe continuare la storia di Shepard se fosse la cosa migliore per l'universo" del gioco, ha affermato. "Altrimenti, forse un lontano parente di Shepard o una specie completamente diversa".

Anzi, la Hale a quel punto vorrebbe piuttosto dedicarsi a qualche specie particolarmente oscura e misteriosa: "Un Vorcha, sì, qualcosa di strano", ha spiegato, parlando delle altre possibilità che potrebbero emergere.

L'attrice ha peraltro spiegato che praticamente tutte le specie aliene di Mass Effect vennero registrate da Mark Meer, che fu incaricato di caratterizzare ogni alieno presente nel gioco: "Quando [BioWare] ha iniziato a sviluppare Mass Effect, ha chiesto a Mark di ideare il suono di ogni singola specie presente nel gioco, ogni singola razza aliena", ha raccontato Hale. "Mark ha risposto Ok e ha semplicemente elaborato delle idee. Quindi sono tutte frutto della mente di Mark Meer. È una cosa davvero fantastica. È geniale".