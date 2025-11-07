Mass Effect 5 è vivo e vegeto: Bioware conferma che lo sviluppo prosegue

Va detto che le preoccupazioni dei fan sono anche comprensibili. Negli ultimi anni, le informazioni sul progetto sono state estremamente scarse, mentre il flop di Dragon Age: The Veilguard, l'ondata di licenziamenti che ne è seguita e le recenti voci sulla possibile chiusura dello studio da parte di EA hanno acceso più di un campanello d'allarme. Da qui evidentemente la necessità di un messaggio chiaro e rassicurante da parte di Mike Gamble, executive producer della serie, che ha confermato: Mass Effect 5 è vivo e vegeto.

Oggi si celebra l'N7 Day, la giornata mondiale dedicata alla saga di Mass Effect . Quest'anno, BioWare ha deciso di festeggiare rassicurando i fan: il nuovo capitolo della serie è ancora in sviluppo e non è stato cancellato .

Mass Effect non è stato cancellato, ma è ancora troppo presto per mostrarlo al pubblico

"Come voi, anche noi abbiamo sentito le voci circolare ultimamente. Ci avete fatto capire chiaramente quanto teniate al futuro della saga", ha detto Gamble in un post pubblicato sul sito ufficiale di Bioware. "Quindi iniziamo col chiarire le cose: il prossimo gioco di Mass Effect è in fase di sviluppo, e sia EA che BioWare restano pienamente impegnate a raccontare nuove storie in questo universo."

Gamble ha ribadito che il team è attualmente concentrato esclusivamente sul nuovo Mass Effect, con grande entusiasmo e molte idee in fase di elaborazione. Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per mostrare contenuti al pubblico.

"La verità è che gli ultimi anni sono stati un periodo incredibilmente intenso per BioWare. Ma attualmente, il team è completamente concentrato su Mass Effect. Abbiamo un universo vasto da esplorare, tante funzionalità da sviluppare e molte storie d'amore da definire. Siamo entusiasti di ciò che stiamo creando e vi promettiamo: quando saremo pronti, sarà un vero piacere mostrarvelo. Fino ad allora, grazie per la vostra pazienza. Sappiamo che siete assetati di novità e vi vediamo cercare significati nascosti nei nostri tweet (okay, a volte ci sono davvero)".

Insomma, i fan devono armarsi di pazienza. Nel frattempo, Gamble ricorda che è in produzione anche la serie TV di Mass Effect di Amazon, svelando che racconterà una storia originale, completamente slegata da quella che abbiamo vissuto nei panni del comandante Shepard.

"Oltre al prossimo videogioco, c'è ancora di più di cui entusiasmarsi. Non ne ho parlato molto, ma forse avete sentito qualche voce su una serie TV? Stiamo collaborando da vicino con Amazon su questo progetto, e siamo davvero entusiasti di ciò che il loro talentuoso team sta realizzando."

"La stanza degli sceneggiatori è in piena attività, e abbiamo già definito molti aspetti su come la serie si inserirà nel canone di Mass Effect e in che rapporto sarà con il nuovo gioco. Lo show racconterà una storia completamente nuova all'interno della timeline dell'universo, ambientata dopo la trilogia originale. Non sarà un rifacimento della storia del Comandante Shepard, perché, dopotutto... quella è la TUA storia, giusto?"