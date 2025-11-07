iPhone 18 Pro: Apple testa un foro più piccolo per la fotocamera frontale

Apple starebbe sperimentando una nuova soluzione per miniaturizzare la fotocamera frontale degli iPhone 18 Pro, con l'obiettivo di rendere lo schermo ancora più pulito e ridurre l'impatto visivo della Dynamic Island. Secondo un'indiscrezione emersa su Weibo, la compagnia avrebbe avviato i test interni di un foro HIAA (Hole-In-Active-Area) di dimensioni ridotte, sviluppato in collaborazione con i principali produttori di pannelli OLED.

La tecnologia HIAA e il display di nuova generazione La tecnologia HIAA, già in uso da Samsung e altri produttori di display, consente di integrare la fotocamera direttamente all'interno dell'area attiva dello schermo, senza sottrarre spazio ai pixel. Il processo utilizza una microforatura laser di precisione, ottenendo un foro ultra-compatto e quasi invisibile. Questa soluzione permetterebbe di mantenere la qualità visiva del pannello OLED, riducendo al minimo le interruzioni nell'immagine. Apple potrebbe copiare Nothing per il prossimo iPhone 18 Pro Il leaker Digital Chat Station, noto per le sue anticipazioni sul mondo Apple, ha affermato che il nuovo design modificherà la forma dello schermo a causa del foro più piccolo, anche se non è ancora chiaro se la fotocamera resterà integrata nella Dynamic Island o se quest'ultima sarà completamente ridimensionata. Non si fa invece menzione della tecnologia Face ID sotto il display, che in precedenti report sembrava essere in fase di test.