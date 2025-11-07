Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe introdurre un nuovo sistema di riconoscimento facciale

Nonostante la serie Galaxy S26 non sia ancora stata presentata, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulla linea Galaxy S27, attesa per l'inizio del 2027. Secondo un nuovo leak, Samsung starebbe testando un inedito sistema di autenticazione facciale "Polar ID", che prometterebbe maggiore velocità e sicurezza senza l'uso dei classici sensori a infrarossi.