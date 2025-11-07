Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe introdurre un nuovo sistema di riconoscimento facciale

Nonostante la serie Galaxy S26 non sia ancora stata presentata, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulla linea Galaxy S27, attesa per l'inizio del 2027. Secondo un nuovo leak, Samsung starebbe testando un inedito sistema di autenticazione facciale "Polar ID", che prometterebbe maggiore velocità e sicurezza senza l'uso dei classici sensori a infrarossi.
Polar ID: la nuova tecnologia di riconoscimento
Il leaker @SPYGO19726 ha individuato nei primi firmware di test riferimenti a una funzione denominata Polar ID v1.0, descritta internamente come un "sistema di autenticazione basato su luce polarizzata". Si tratterebbe di una soluzione totalmente diversa dai modelli attuali, in grado di eseguire la scansione del volto sfruttando la polarizzazione della luce anziché un proiettore IR dedicato.
Il report cita una latenza di sblocco di circa 180 millisecondi, con una resistenza allo spoofing nettamente superiore rispetto al tradizionale sblocco facciale 2D usato nelle serie precedenti. La tecnologia sarebbe collegata al nuovo sensore frontale ISOCELL Vizion e a una routine di sicurezza denominata BIO-Fusion Core, pensata per gestire i dati biometrici all'interno di un ambiente crittografato.
Niente più hardware a infrarossi
Se confermato, l'abbandono dei moduli IR rappresenterebbe una svolta importante per Samsung, che punta a ridurre lo spazio occupato dai sensori frontali senza compromettere la sicurezza. L'uso della luce polarizzata permetterebbe di rilevare variazioni di profondità e struttura del volto anche senza una mappa 3D tradizionale, offrendo un equilibrio tra accuratezza e design.
Come sempre, la fonte va presa con cautela. Lo stesso @SPYGO19726 è stato recentemente al centro di un acceso dibattito con un altro noto insider, Ice Universe, riguardo alle specifiche delle fotocamere della serie Galaxy S26 Ultra. Nonostante la sua attendibilità sia variabile, il leak ha attirato l'attenzione per la natura tecnica dei riferimenti individuati nel firmware.