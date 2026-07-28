LG trasforma il parabrezza in un display gigante: come funziona il concept Wide Hover Screen

La soluzione riprende il lavoro svolto con UltraView Windshield Display, tecnologia sviluppata per limitare gli spostamenti dello sguardo durante la guida. L'idea non è riempire il parabrezza di elementi grafici, ma portare indicazioni e comandi nel campo visivo del conducente, adattandoli al tipo di percorso e alla situazione.

Presto anche il parabrezza della vostra auto potrebbe diventare un gigantesco monitor : con il Wide Hover Screen, infatti, LG sta esplorando proprio questa possibilità con Wide Hover Screen. L'idea, per ora ancora in fase concettuale, combina uno schermo per la console centrale e un sistema di proiezione capace di mostrare informazioni su un'ampia porzione del vetro anteriore.

Uno schermo extra per navigazione e assistenza alla guida

Il sistema mostrato da LG utilizza un display centrale da 20 pollici, affiancato da un proiettore a tiro ultracorto. Quest'ultimo genera un head-up display di grandi dimensioni sul parabrezza, con una superficie nettamente più ampia rispetto agli HUD tradizionali, generalmente limitati a velocità, indicazioni stradali e pochi altri dati essenziali.

Nel video dimostrativo, l'interfaccia cambia configurazione in base alle circostanze. Durante la guida urbana vengono mostrate indicazioni di navigazione, velocità, avvisi e suggerimenti contestuali sovrapposti alla visuale della strada. Il sistema può evidenziare svolte, possibili ostacoli o veicoli circostanti senza costringere a consultare continuamente lo schermo centrale.

Wide Hover Screen prevede anche modalità dedicate a scenari specifici. Track Mode concentra l'attenzione sui parametri del veicolo e sulle informazioni utili durante la guida in pista, mentre Off-road Assist utilizza elementi grafici per facilitare la lettura del terreno e della traiettoria. La dimostrazione include inoltre una schermata di benvenuto personalizzata, segno che l'interfaccia potrebbe riconoscere chi entra nell'abitacolo e richiamarne impostazioni e preferenze.

Lo schermo da 20 pollici rimane comunque parte integrante del sistema. Da qui è possibile controllare le funzioni dell'auto, consultare mappe, modificare le modalità di guida e gestire i contenuti visualizzati sul parabrezza. La combinazione dei due elementi permette quindi di separare le informazioni immediate dai controlli più complessi, lasciando le prime davanti al conducente e i secondi sulla console.

Wide Hover Screen resta per ora un concept e LG non ha indicato tempi o modelli destinati a utilizzarlo. La proposta mostra però quale direzione potrebbe prendere l'abitacolo digitale: meno schermi distribuiti sulla plancia e una superficie di visualizzazione integrata direttamente nella linea di vista. Il punto decisivo sarà trovare un equilibrio tra quantità di informazioni e distrazione, perché un parabrezza più intelligente non deve necessariamente diventare un parabrezza più affollato.

Voi che cosa ne pensate? Vi sembra un'idea intelligente o potrebbe finire per aumentare ancora di più le distrazioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.