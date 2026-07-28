LG trasforma il parabrezza in un display gigante: come funziona il concept Wide Hover Screen

Presto anche il parabrezza della vostra auto potrebbe diventare un gigantesco monitor: con il Wide Hover Screen, infatti, LG sta esplorando proprio questa possibilità con Wide Hover Screen. L'idea, per ora ancora in fase concettuale, combina uno schermo per la console centrale e un sistema di proiezione capace di mostrare informazioni su un'ampia porzione del vetro anteriore.
La soluzione riprende il lavoro svolto con UltraView Windshield Display, tecnologia sviluppata per limitare gli spostamenti dello sguardo durante la guida. L'idea non è riempire il parabrezza di elementi grafici, ma portare indicazioni e comandi nel campo visivo del conducente, adattandoli al tipo di percorso e alla situazione.
Uno schermo extra per navigazione e assistenza alla guida
Il sistema mostrato da LG utilizza un display centrale da 20 pollici, affiancato da un proiettore a tiro ultracorto. Quest'ultimo genera un head-up display di grandi dimensioni sul parabrezza, con una superficie nettamente più ampia rispetto agli HUD tradizionali, generalmente limitati a velocità, indicazioni stradali e pochi altri dati essenziali.
Nel video dimostrativo, l'interfaccia cambia configurazione in base alle circostanze. Durante la guida urbana vengono mostrate indicazioni di navigazione, velocità, avvisi e suggerimenti contestuali sovrapposti alla visuale della strada. Il sistema può evidenziare svolte, possibili ostacoli o veicoli circostanti senza costringere a consultare continuamente lo schermo centrale.
Wide Hover Screen prevede anche modalità dedicate a scenari specifici. Track Mode concentra l'attenzione sui parametri del veicolo e sulle informazioni utili durante la guida in pista, mentre Off-road Assist utilizza elementi grafici per facilitare la lettura del terreno e della traiettoria. La dimostrazione include inoltre una schermata di benvenuto personalizzata, segno che l'interfaccia potrebbe riconoscere chi entra nell'abitacolo e richiamarne impostazioni e preferenze.
Lo schermo da 20 pollici rimane comunque parte integrante del sistema. Da qui è possibile controllare le funzioni dell'auto, consultare mappe, modificare le modalità di guida e gestire i contenuti visualizzati sul parabrezza. La combinazione dei due elementi permette quindi di separare le informazioni immediate dai controlli più complessi, lasciando le prime davanti al conducente e i secondi sulla console.
Wide Hover Screen resta per ora un concept e LG non ha indicato tempi o modelli destinati a utilizzarlo. La proposta mostra però quale direzione potrebbe prendere l'abitacolo digitale: meno schermi distribuiti sulla plancia e una superficie di visualizzazione integrata direttamente nella linea di vista. Il punto decisivo sarà trovare un equilibrio tra quantità di informazioni e distrazione, perché un parabrezza più intelligente non deve necessariamente diventare un parabrezza più affollato.
Voi che cosa ne pensate? Vi sembra un'idea intelligente o potrebbe finire per aumentare ancora di più le distrazioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.