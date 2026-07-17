LG OLED T arriva in Italia: il TV OLED trasparente wireless da 77 pollici che costa quanto un appartamento

La cifra richiesta per portarsi a casa questo capolavoro di ingegneria e design è a dir poco esclusiva, fissata a ben 49.999 euro , con tempi di consegna stimati in circa novanta giorni dalla conferma dell'ordine.

Il futuro dell'intrattenimento domestico varca i confini italiani con un oggetto tecnologico che sembra uscito direttamente da un film di fantascienza. LG ha infatti annunciato la disponibilità nel nostro Paese di LG Signature OLED T , il primo televisore OLED trasparente e completamente wireless con risoluzione 4K. Presentato come prototipo rivoluzionario nelle principali fiere internazionali, questo dispositivo da ben 77 pollici è ora finalmente acquistabile in esclusiva su ordinazione attraverso lo store online ufficiale del marchio coreano.

Lo schermo che scompare nell'arredamento

A differenza di qualsiasi altro televisore tradizionale, che quando è spento si presenta come un enorme e antiestetico rettangolo nero sulla parete, l'LG OLED T è stato concepito per integrarsi in modo armonioso con l'architettura circostante. La sua imponente struttura autoportante in metallo leggero consente di posizionarlo non solo contro un muro, ma persino al centro di una stanza o come elemento divisorio tra due ambienti diversi, lasciando filtrare la luce naturale grazie alla trasparenza quasi totale del pannello quando non è in uso.

LG OLED T

Il miracolo estetico è reso possibile anche dall'eliminazione fisica di qualsiasi cavo di collegamento per le sorgenti video. Decoder, console da gioco e sistemi audio non vanno infatti collegati direttamente allo schermo, ma si connettono alla Zero Connect Box. Questo modulo esterno e separato elabora tutti i segnali e li invia al televisore in modalità wireless ad alta velocità, mantenendo l'area circostante lo schermo perfettamente pulita e ordinata.

Per adattarsi alle diverse ore della giornata e alle differenti tipologie di contenuto, il televisore permette di variare l'opacità del vetro attraverso tre specifiche impostazioni di sistema. La modalità trasparente consente di visualizzare contenuti digitali con un particolare effetto sospeso, mentre la funzione T-Curtain rende il pannello completamente opaco per sfruttare le caratteristiche tipiche della tecnologia OLED, come neri profondi, elevato contrasto e immagini in 4K. La funzione T-Bar, invece, mantiene trasparente la maggior parte dello schermo mostrando nella fascia inferiore informazioni come meteo, notizie o il brano musicale in riproduzione.

A gestire la complessa interazione tra le immagini e lo sfondo provvede il processore d'immagine α11 Gen 2 assistito da algoritmi proprietari di intelligenza artificiale. I tecnici di LG affermano di essere riusciti a incrementare le prestazioni grafiche del settanta percento e la velocità di calcolo puro del trenta percento rispetto alla precedente generazione di chip. Questa enorme riserva di potenza consente di calcolare in tempo reale la luminosità ideale di ogni singolo pixel organico dello schermo, garantendo che i colori rimangano vividi e leggibili anche quando la luce del sole attraversa il display.

Con il lancio di questo nuovo gioiello tecnologico, LG non si rivolge ovviamente al mercato dell'elettronica di consumo, ma ridefinisce i confini dell'alto artigianato e dell'interior design di lusso. L'OLED T rappresenta la dimostrazione che lo smartphone o la TV non devono necessariamente essere una presenza ingombrante nella nostra quotidianità, ma possono trasformarsi in elementi d'arredo capaci di svelare la propria natura tecnologica solo quando lo decidiamo noi. A patto di avere abbastanza budget per potersi permettere qualcosa del genere.