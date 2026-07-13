LG OLED G6, la recensione: il nuovo TV da 65 pollici a 165 Hz che è un paradiso del gaming

Tra le innovazioni più interessanti spiccano un trattamento dello schermo lucido completamente rivisto, pensato per abbattere i riflessi ambientali senza intaccare due capisaldi storici della tecnologia OLED come la profondità dei neri assoluti e la ricchezza cromatica. Non manca l'attenzione ai videogiochi, con tempi di risposta e una fluidità di movimento che strizzano l'occhio ai monitor da gaming. Come spesso accade con i prodotti d'avanguardia però, il debutto non è stato privo di ombre: alcuni limiti software hanno inizialmente penalizzato l'accuratezza cromatica e la resa dell'HDR. Ora che gli aggiornamenti hanno sistemato la situazione, è il momento di capire se questo televisore ha davvero le carte in regola per dominare il salotto, o se qualche compromesso esiste ancora. Scopriamolo insieme nella nostra recensione dell'LG OLED G6 .

Il nuovo modello di punta della gamma OLED di LG è arrivato sul mercato con aspettative altissime da soddisfare. La sua ambizione era ridefinire gli standard del salotto, puntando su due novità sostanziali: un'inedita architettura di pannello Tandem e un'intelligenza artificiale ancora più raffinata nell'ottimizzare i pixel autoilluminanti.

Caratteristiche tecniche dell'LG OLED G6

Il TV LG G6 OLED evo, disponibile nei tagli da 55 a 96 pollici, può contare su un cuore tecnologico di primissimo livello. Protagonista assoluto della scheda tecnica è il pannello Primary RGB Tandem 2.0, un'architettura a pixel autoilluminanti che lavora in sinergia con il nuovo processore α11 Gen3 con Dual AI Engine. Questo chip introduce per la prima volta una pipeline di elaborazione a 13-bit, pensata per gestire i gradienti cromatici con una fluidità straordinaria, azzerando quasi del tutto i fastidiosi problemi di banding.

La qualità d'immagine si affida alla tecnologia Hyper Radiant Color e al sistema Brightness Booster Ultra, capaci di spingere la luminosità a vette notevoli, di cui parleremo in seguito. Per le stanze molto illuminate, lo schermo lucido adotta il trattamento antiriflesso certificato Reflection Free Premium, in grado di attenuare drasticamente le luci ambientali dirette senza opacizzare l'immagine né intaccare la profondità del nero e la ricchezza dei colori, che coprono il 99% dello spazio colore DCI-P3.

Il 99.9% DCI-P3 conferma che il pannello ha un'eccellente copertura del gamut cinema-standard in SDR, mentre il 92.1% AdobeRGB (leggermente più basso) è coerente con quanto vedremo in seguito: il pannello fatica un po' di più su certe zone di verde/ciano che AdobeRGB copre ma sRGB/P3 meno

Il comparto connettività e gaming è quello ottimo a cui LG ci ha abituato: 4 porte HDMI 2.1 compatibili 4K, VRR fino a 165Hz, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync. Con un tempo di risposta inferiore a 0,1 ms e il supporto ai controller Bluetooth ad alta reattività, il TV si trasforma in un monitor da gioco a tutti gli effetti. Non manca il cloud gaming diretto con le app NVIDIA GeForce NOW e XBOX native nel Gaming Hub LG.

Gli ingressi HDMI di LG G6

La gestione smart è affidata a webOS 26, supportato dal programma webOS Re:New che garantisce 5 anni di aggiornamenti di sistema. Il nuovo AI Hub integra strumenti di ricerca avanzati basati su Google Gemini e Microsoft Copilot, mentre l'intero ecosistema è protetto a livello hardware e software dalla suite LG Shield. Chiude il quadro un comparto audio a 4.2 canali da 60W con decodifica Dolby Atmos, capace di un upmix virtuale fino a 11.1.2 canali e di sincronizzarsi con le soundbar LG compatibili tramite la tecnologia WOW Orchestra.

Il prezzo di listino ufficiale del modello da 65 pollici è ora di 2.999€, anche se sul mercato italiano si trovano già offerte fino a circa 2.500-2.700 €, complice il calo del prezzo dai 3.600 euro del debutto.

Scheda tecnica LG OLED G6