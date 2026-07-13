Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: risparmia con questo codice

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Le caratteristiche del processore

Il processore è tra le soluzioni più potenti e in grado di garantire velocità, efficienza e capacità di elaborazione. Si basa sull'architettura Zen 5 e sulla tecnologia Next Gen 3D V-Cache e dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,7 GHz e una frequenza massima di boost che può raggiungere i 5,2 GHz.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Il processore integra 768 KB di cache L1, 8 MB di cache L2 e ben 96 MB di cache L3, oltre a una cache 3D aggiuntiva da 64 MB, per un totale di 104 MB. Si tratta quindi di un ottimo prodotto che saprà soddisfare le tue esigenze senza alcun problema. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.