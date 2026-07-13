0

Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: risparmia con questo codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo il processore AMD Ryzen 7 9800X3D a prezzo scontato. Assicurati di utilizzare il seguente codice per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/07/2026
AMD Ryzen 7 9800X3D

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 7 9800X3D a 365,07 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche del processore

Il processore è tra le soluzioni più potenti e in grado di garantire velocità, efficienza e capacità di elaborazione. Si basa sull'architettura Zen 5 e sulla tecnologia Next Gen 3D V-Cache e dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,7 GHz e una frequenza massima di boost che può raggiungere i 5,2 GHz.

AMD Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 9800X3D

Il processore integra 768 KB di cache L1, 8 MB di cache L2 e ben 96 MB di cache L3, oltre a una cache 3D aggiuntiva da 64 MB, per un totale di 104 MB. Si tratta quindi di un ottimo prodotto che saprà soddisfare le tue esigenze senza alcun problema. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: risparmia con questo codice