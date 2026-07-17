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Il supporto per controller dedicato ad Astro Bot è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il supporto Cableguys dedicato ad Astro Bot. Si tratta di un piccolo sconto, ma su un oggetto utile e al tempo stesso da collezione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/07/2026
Supporto controller Cableguys Astro Bot

Se sei alla ricerca di un supporto per controller e sei un fan di Astro Bot, il supporto targato Cableguys è attualmente su Amazon a 26 € rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto; se sei interessato ugualmente, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Supporto universale e decorativo

Astro Bot si trasforma in un supporto per controller o smartphone e diventa non solo un oggetto versatile e funzionale, ma anche un vero e proprio elemento decorativo per la tua postazione. Si tratta di un modello da 20 cm, progettato per sostenere controller Xbox, PS5, Nintendo Switch, smartphone ma anche telecomandi. Si tratta comunque di un prodotto su licenza ufficiale PlayStation e ogni dettaglio è accuratamente lavorato.

Il supporto a tema Astro Bot
Il supporto a tema Astro Bot

Oltre alla classica funzione di supporto, mantiene il dispositivo al sicuro anche durante la ricarica; a tal proposito, è incluso un cavo micro-USB da 2 metri, accompagnato da un adattatore Lightning. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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