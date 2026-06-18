1

Nuovi dettagli per Trails in the Sky 2nd Chapter: presentate le modifiche al sistema di combattimento e al crafting

In vista del lancio previsto per il 17 settembre, Nihon Falcom ha condiviso nuove informazioni su Trails in the Sky 2nd Chapter.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/06/2026
Il cast dei personaggi di Trails in the Sky 2nd Chapter
Trails in the Sky 2nd Chapter
Trails in the Sky 2nd Chapter
News Video Immagini

Nihon Falcom ha diffuso tanti nuovi dettagli su Trails in the Sky 2nd Chapter, remake del celebre secondo capitolo della serie di giochi di ruolo giapponesi Trails, in arrivo il 17 settembre su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC. Le informazioni riguardano diversi aspetti del gioco, in particolare i personaggi, ma anche diverse meccaniche di gioco aggiornate rispetto alla versione originale.

Personaggi e meccaniche

Vediamo alcuni dei personaggi principali che faranno parte del cast:

Brigadier Generale Cassius Bright (45 anni): Il padre di Estelle ha abbandonato il suo ruolo di "bracer" per tornare a servire l'esercito dopo gli incidenti che hanno scosso Liberl. Nonostante i nuovi incarichi, continua a vegliare su sua figlia.

Cassius Bright
Cassius Bright

Generale Morgan (62 anni): Comandante della Divisione di Confine e leader dell'Esercito Reale. Pur mantenendo il suo grado, ha lasciato la gestione tattica delle forze armate a Cassius. Il suo precedente disprezzo per i bracer si è in parte attenuato dopo aver assistito alle azioni di Estelle.

Generale Morgan
Generale Morgan

Tenente Colonnello Cid (32 anni): Comandante della Fortezza di Leiston, promosso rapidamente in virtù del suo contributo nello sventare il colpo di stato del gioco precedente. È un abile spadaccino, addestrato da Cassius, e un esperto utilizzatore di Arti avanzate.

Tenente Colonnello Cid
Tenente Colonnello Cid

Regina Alicia von Auslese (60 anni): Ventiseiesima sovrana di Liberl. Attualmente è impegnata a stabilizzare i rapporti diplomatici con le nazioni confinanti (l'Impero Ereboniano e la Repubblica di Calvard) per garantire la sicurezza del regno.

Regina Alicia von Auslese
Regina Alicia von Auslese

Duca Dunan Von Auslese (35 anni): Nipote della Regina e figura impopolare a causa del suo carattere edonista e pieno di sé. Dopo essere stato manipolato per fungere da prestanome nel recente colpo di stato, si trova agli arresti domiciliari nella villa reale.

Duca Dunan Von Auslese
Duca Dunan Von Auslese

Phillip Runall (58 anni): Il fedele maggiordomo del Duca Dunan, al suo servizio da vent'anni. Si sente in colpa per l'educazione impartita al suo signore, che continua ad assistere anche durante gli arresti domiciliari.

Phillip Runall
Phillip Runall

Il Sistema di Gioco Per quanto riguarda il gameplay, il team di sviluppo ha introdotto miglioramenti ai sistemi di personalizzazione e supporto. Il sistema magico basato sull'installazione di circuiti (Quartz) nei dispositivi dei personaggi è stato potenziato. Il nuovo modello di "orbment" prevede ora sette slot per i Quartz, invece di sei. Inoltre, potenziando i singoli slot, sarà possibile equipaggiare cristalli di livello superiore, sbloccando così Arti più potenti, tra cui Blue Ascension (Acqua), Sylpharion (Vento), Abyss Fall (Tempo), Lost Mobius (Spazio) e Zodiac (Miraggio).

Annunciata la data di uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Steam Annunciata la data di uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Steam

Il sistema di cucina permette di preparare piatti in grado di ripristinare la resistenza, curare le alterazioni di stato o fornire bonus temporanei alle statistiche. Una meccanica particolare riguarda gli errori di preparazione: fallendo la creazione di un piatto, è possibile ottenere del "Cibo d'Attacco", un oggetto utilizzabile in battaglia per infliggere danni ai nemici.

Infine, alcuni piatti possono essere attivati direttamente dal menu principale durante le Battaglie Rapide per ottenere vantaggi come danni aumentati o recupero graduale dei punti salute. Se si passa a una battaglia a turni mentre l'effetto del pasto è ancora in corso, il potenziamento rimarrà attivo per i due turni successivi.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nuovi dettagli per Trails in the Sky 2nd Chapter: presentate le modifiche al sistema di combattimento e al crafting